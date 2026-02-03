８日投開票の衆院選では、日本経済をどう底上げし、景気回復を軌道に乗せるかといった成長戦略を巡る議論も欠かせない。

ただ、各党の経済政策は当面の物価高対策が中心で、成長戦略はなおざりになっている。（中西梓）

出遅れ

「核融合発電は毎年２０兆、３０兆円稼ぐような、日本の次世代の主力産業になる」

海水から採取できる重水素などを利用する「核融合発電」の機器開発を手掛ける新興企業「京都フュージョニアリング」（東京都）の小西哲之（さとし）最高経営責任者（ＣＥＯ）は力を込める。開発スピードを上げるには、巨額の資金や専門性の高い人材の育成、規制緩和といった様々な対応が必要だ。小西氏は「数十年かけて育てなければいけない技術だ。国には長期的な展望を示してほしい」と注文する。

欧州連合（ＥＵ）の報告書によると、核融合発電への民間投資額は日本は２・３億ユーロ（約４２０億円）にとどまり、米国（６９億ユーロ）や中国（４４億ユーロ）、ドイツ（６・１億ユーロ）などに大きく水をあけられている。日本は核融合発電に関する国家戦略を２０２３年に掲げたばかりで、国としての取り組みは出遅れている。

尻すぼみ

かつて日本は米国に次ぐ経済大国だった。しかし、バブル崩壊を経て経済は低迷し、１人あたりの名目国内総生産（ＧＤＰ）は、２４年には経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３８か国中２４位に沈んでいる。文部科学省の科学技術指標によると、日本の２３年の研究開発費は名目で００年の１・４倍にとどまった。韓国（８・６倍）や米国（３・６倍）、ドイツ（２・６倍）などと比べ伸びが小さい。

政府は小泉政権下の０６年以降、毎年のように成長戦略を策定してきた。ただ、めぼしい成果は出せていない。

１２年からの第２次安倍内閣では、財政出動、金融緩和、成長戦略という「３本の矢」を打ち出した。成長戦略では国家戦略特区の推進など規制緩和を掲げたが、順調には進まなかった。菅内閣はコロナ禍対策に追われ、岸田、石破両内閣では分配政策に力を入れる「新しい資本主義」を打ち出したものの、尻すぼみに終わった。

みずほリサーチ＆テクノロジーズの服部直樹チーフ日本経済エコノミストは「小泉政権や第２次安倍政権のような長期政権は少なく、長い目線で成長力を高める視点に欠けていた」と指摘する。

埋没しがち

各党は衆院選で成長戦略を公約に盛り込んでいる。与党は企業の設備投資促進を重視し、野党は労働者の能力を高める人的資本投資に重きを置く傾向が強い。

自民党は人工知能（ＡＩ）や半導体など１７の戦略分野や、経済安全保障に関わる分野などに集中投資を行うとしている。日本維新の会は、規制緩和を進めることで民間の活力を引き出すと主張する。

中道改革連合は教育の無償化拡大や社会人の学び直しの支援などで「人への投資」を拡充するとしている。国民民主党は教育・科学技術予算の倍増などで名目ＧＤＰ１０００兆円を目指すと訴える。

選挙では短期的な成果がアピールされるケースが多く、成果が出るまでに時間がかかる成長戦略の議論は埋没しがちだ。学習院大の宮川努教授は「日本は国内での設備投資が伸びず、生産性も上がらない状態が長く続いた。長期停滞からの脱却は容易ではない」と指摘する。

各党は「国家百年の計」を示せるか、国民は適切な政策を見抜く選別眼を持てるかがそれぞれ問われている。