3日（火）厳しい寒さは節分までとなりそうです。

【3日（火）節分の天気】

西から高気圧が張り出して、冬型の気圧配置がゆるんできています。午前中は日本海側で雪の降り続くところがありますが、午後は次第にやむ見込みです。除雪作業のチャンスですが、作業は必ず2人以上で、屋根からの落雪に注意しながら行ってください。一方、太平洋側や九州ではよく晴れて空気の乾燥が続きそうです。火の元には十分注意して、手洗い・うがいなど感染症対策を徹底するようにしましょう。

【予想最高気温】（前日差）

前日と同じくらいのところが多く、厳しい寒さが続くでしょう。

札幌 1℃（＋1）

仙台 6℃（-1）

新潟 5℃（＋2）

東京 11℃（-1）

名古屋 9℃（±0）

大阪 9℃（±0）

鳥取 7℃（±0）

高知 12℃（±0）

福岡 11℃（＋1）

【週間予報】

■大阪〜那覇

4日（水）立春は寒さがゆるみ、5日（木）は各地で15℃前後まで気温が上がる見込みです。6日（金）まで気温の高い状態が続き、山陰では雨やみぞれになるでしょう。ただし、7日（土）以降は再びかなり寒くなり、鳥取や福岡でも雪が降る見込みです。

■札幌〜名古屋4日（水）から気温が上昇し、積雪の多い地域ではなだれや路面状態の悪化に注意が必要です。5日（木）は北海道に低気圧が近づき、北日本や北陸で湿った雪や雨が強まる見込みです。晴れる東京では14℃まで気温が上がり、3月並みの暖かさになるでしょう。6日（金）まで気温が高めですが、次第に冬型の気圧配置に変わる見込みです。7日（土）以降は日本海側で大雪やふぶき、太平洋側も極寒の寒さが戻るでしょう。