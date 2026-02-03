頼んでないのに「毎回トイレについてくる犬」の、まさかすぎる「表情」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で62万9000回再生を突破し、「目つきｗ」「被害者面で草」といったコメントが寄せられています。

【動画：頼んでないのに『毎回トイレについてくる犬』→まさかすぎる『態度と表情』に62万再生】

毎回トイレについてくる

TikTokアカウント「mayochata」に投稿されたのは、頼んでもいないのに毎回飼い主さんのトイレについてくるコーギーの女の子「こまよ」ちゃんの様子。

飼い主さんについて、テクテクとトイレまで歩いてきたこまよちゃん。背中から、何だか「しょうがないわね」感がすでに漂っているよう。

「仕方ない…」

くるりと一周回って、こまよちゃんは隅にどすっと腰を下ろします。「ふぅ…またか…」という不満の声が聞こえてきそうです…！

チラリと飼い主さんを見ながら、じーっと待っているこまよちゃん。頼んでいないのについてきて、なぜか「仕方ない」感は全開だったんだとか。

明らかに怠そう

こまよちゃんは「はやく終わってくんなーい？」と言いたげな、明らかに怠そうで、やる気ゼロの表情でじっとこちらを見ています。

そんなじっとりとした視線にも「毎回きてくれてすき」と、飼い主さんは満更でもない様子。自分からトイレに着いてきたのに、予想を超える「仕方ない感」を醸し出すこまよちゃんなのでした。

投稿には「目つきｗ」「被害者面で草」「こんなに仕方ない感出せるの凄い」「なんで着いてきたのよｗ」「可愛いなぁ」「ツンデレだね～」といったコメントが寄せられています。

こまよちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「mayochata」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mayochata」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。