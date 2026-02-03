毛が伸びてモコモコになってきたトイプードルさん。モコモコのお姿を見ると、飼い主さんが見返したくなるという『短毛の頃の姿』が話題になっているのです。

本当に同じ犬…？思わず目を疑うその光景は記事執筆時点で8.2万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

毛が伸びてモコモコの犬が…

Xアカウント『@ha_cchi_mi』に投稿されたのは、トイプードル『ハチミツ』くんのお姿。モコモコでふわふわ、ぬいぐるみのようなフォルムがとっても魅力的な男の子です。

飼い主さんは、毛が伸びてよりモコモコ感が増したハチミツくんのお姿を見ると、必ず見返したくなるお写真があるのだといいます。

『定期的に見たくなる短毛の頃』が別犬すぎると反響

それは、『短毛』だった頃のハチミツくんのお姿なのだそう。その写真に映るのは、なぜかスッと背筋を伸ばし、二足歩行で立ち上がっていたというハチミツくん。

『モコモコ』『ふわふわ』という表現からはかけ離れたスマートかつ、シャープでスタイリッシュなお姿は…まるで別犬のようだったのだそう。

こころなしかお顔も普段の一回りほど小さく見え、足もいつもの何倍も細く長く見える程の変貌っぷりで、まるで別犬のようなのだといいます。

飼い主さん曰く『トイプーをツルツルに刈るという暴挙に出た頃』のハチミツくんのお姿なのだそうで、定期的に見たくなるのだとか。

まさかのお姿を披露してくれたハチミツくん、多くの人々に驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「え？はちみつさん…！？」「小顔なんですね」「スリムだ」「別犬だけど可愛い」「初めて見たｗｗ誰すぎるけど可愛い」「二枚目、もはや人間ｗ」「手足長っ」「別犬だ」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で器用な男の子の日常が大人気

2020年9月18日生まれのハチミツくんは、甘えん坊で表情豊かな男の子。箱ティッシュのフタを開けるのがとっても得意で、その器用さには飼い主さんも驚かされることがあるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと暮らすハチミツくんのお姿は日々多くの人々にトイプードルの魅力や癒しを届け続けています。

