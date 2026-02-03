『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、仕事ができる就活生を見極める特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

仕事ができるようになる就活生の特徴

就活では「やりたいことは何ですか？」と聞かれる機会が多く、そこに明確な答えがないと不安になる人は少なくありません。ただ、現実として「やりたいことがはっきりしている人」だけが伸びるわけではありませんし、むしろやりたいことが曖昧な人のほうが、仕事ができるように成長する場合もあります。

その理由の一つが、やりたいことと得意なことは必ずしも一致しないからです。憧れやイメージで「これがやりたい」と思っていても、実際に取り組んでみると苦痛だったり、成果が出なかったりすることはよくあります。逆に、最初は興味が薄かった仕事でも、やってみたら向いていてスルスル成果が出ることもあります。

特に社会人の仕事は、学生のときの「好き嫌い」よりも、成果が出るかどうか、周囲と協力できるかどうかが求められます。だからこそ、やりたいことに強く固執しすぎると、適性がある仕事を見落としてしまうこともあるのです。

仕事を通して自分が得意なことを見つける人は強い

やりたいことがない人は、言い換えると「まだ決め打ちしていない人」です。この状態の強みは、さまざまな仕事に一度触れてみて、自分の得意を見つけられる点にあります。

社会人になってからのキャリアは、最初の配属や担当業務で決まる部分も大きいですが、そこで重要なのは「配属ガチャ」以上に、与えられた仕事を通して自分の得意を掘り当てられるかです。

例えば、同じ職場でも「資料作成が得意な人」「相手の話を引き出すのが得意な人」「段取りを組むのが得意な人」など、得意の形は人によって違います。

得意な仕事は、努力の効き方が違います。同じ時間をかけても、成果が出るスピードが速く、周囲からの評価も得やすくなります。評価されれば任される仕事が増え、任されるほど経験が積み上がり、さらに伸びる。この循環に入れる人は強いです。

やりたいことが明確な人よりも、目の前の仕事から「これは向いている」「これは違う」を冷静に判断できる人のほうが、結果として適職に辿り着くことも少なくありません。

得意な仕事がいつからか「好きな仕事」になる

そしてもう一つ大事なのが、得意な仕事が、いつからか好きな仕事に変わる瞬間があるという点です。ここは就活生が見落としやすい部分ですが、仕事のやりがいは最初から自然に湧くものではありません。

多くの場合、やりがいは「成果が出る→周囲に認められる→任される→自分の工夫が反映される」という流れの中で生まれます。成果が出ないうちは、どんな仕事でも苦しいです。努力しても手応えがなく、周囲に迷惑をかけている感覚になり、余計に嫌になります。

一方で、得意な仕事は成果が出やすいので、早い段階で手応えが得られます。「自分のやり方で結果が出た」「相手に感謝された」「次も任せたいと言われた」こうした小さな成功体験が積み重なると、仕事に対する感情は変わっていきます。

最初は興味がなかったはずなのに、だんだん面白くなる。気づけば、仕事の改善案を考えるようになったり、もっと上手くなりたいと思ったりする。つまり、好きは先にあるのではなく、成果の後ろからついてくることが多いのです。

やりたいことがないのは欠点ではなく、まだ選択肢を閉じていない状態です。「何が好きか」より先に、「何が得意か」を探す視点を持つと、仕事選びの不安は少し軽くなるかもしれません。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）