「理系だから苦手だよね」…言えば言うほど思考停止がバレる“浅い言葉”の特徴

言えば言うほど「思考停止している」のがバレる“浅い言葉”がある

会議などでは、どのような言葉を発するかで、得られる結果が変わってくる。そして、だからこそ、どのような言葉を発するかで、その人の印象が変わったりもする。

特に、言えば言うほど「思考停止している」という印象をまわりに与える“浅い言葉”がある

「属性の言葉」を言えば言うほど「思考停止している」という印象を与える

言えば言うほど「思考停止している」という印象をまわりに与える言葉の一つは、「属性の言葉」だ。たとえば、次のようなものだ。

「あなたは理系だから、人と話すのは苦手かもね」

「彼は◯◯大学出身だから、こういうのは得意だろうね」

「あなたは外資系出身なので、こういうしがらみはわからないと思うが」



このように「理系」「◯◯大学出身」「外資系」など「属性の言葉」を使って理由づけてなにかを意見するのは、法則性を見つけていそうで、それっぽく聞こえる。

しかし、このような「属性の言葉」を使って理由づけた意見には問題がある。それは、ラベルが大き過ぎて、目の前の具体の現実がそれに合致しないことがよくあるのに、答えありきで結論付けてしまい「思考停止している人」と思われてしまうことだ。

「属性の言葉」を言うと「思考停止している」と思われる理由

たとえば、「あなたは理系だから、人と話すのは苦手かもね」と言う人がいたとする。これを言われた側は、どう思うだろうか。

実際は理系出身だが人と話すのが得意な人がこう言われたら、なにを決めつけてくる人だと思ってしまうだろう。もっと言えば、百歩譲って世の中ではそんな傾向があったとしても、最後はひとり一人の個性による差が大きいのに、目の前にいる自分を見て考えて話してくれていない「思考停止した人」だと思ってしまうだろう。

「属性の言葉」を使った意見は「否定に開かれていない」

それだけではない。「属性の言葉」を使った意見は「否定に開かれていない意見」として、固定観念化しがちでもある。ここで「否定に開かれていない意見」とは、反論や反証などによって否定する余地がない意見のことだ。

たとえば、先ほどの理系の人のケースで「わたしは人と話すのは得意です」と反論しても、元々の言葉が大きいので「そうだとしたら、あなたは例外なのかもね」と簡単に例外扱いにできる。そうすると、もともとの「あなたは理系だから、人と話すのは苦手かもね」という法則性はどうやっても否定されない。

こうして、「属性の言葉」を使った法則性的な意見が問題なのは、目の前の具体を無視してしまっていて「思考停止している人」と思われてしまうだけではなく、言葉が大き過ぎてあてはまらないことを例外扱いにできるので、いつまでたってもその考えが改められないことだ。

このため、目の前の具体を考えることに向き合わず、その考えを改めなくても済むので、まわりからそう思われてしまうだけではなく、実際に「思考停止した人」になっていってしまう。

「属性の言葉」ではなく、目の前の具体を見て考えて言葉にしよう

目の前に具体があるのに、その現実をしっかりと見て考えず、属性に基づいて法則性的に決めつけて意見するのは、考えるのをサボっているだけだ。そんな考えるのをサボって決めつける人の意見を誰が聞いてみたいと思うだろうか。

目の前に具体があるのであれば、過去の経験則を仮説で持つのは構わないが、最後はどこまでいってもその具体を見て考えてから意見をしよう。そうして都度で目の前の具体に向き合って意見ができる人には、まわりは「考えてくれる人」という印象を持ち、その意見に耳を傾けてくれるだろう。

たかが言葉、されど言葉。どのような言葉を発するかで、その人がどこまで考えている人なのかが透けて見えたりもするものなのだ。

