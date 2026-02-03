野球専門データサイトの「ファングラフス」は２日（日本時間３日）、２０２６年シーズンの予想確率を発表した。２月のキャンプ前に公表される恒例のプロジェクションで、ここまでに行われたオフの補強に基づいたデータ分析からの予想となっている。

地区優勝の最高確率は、９４・１％を叩き出した大谷翔平らが所属するナ・リーグ西地区のドジャース。２位のジャイアンツが２・７％と大きく引き離しており、開幕前の予想では断トツの優勝候補と言えそうだ。

１９９８年から２０００年までのヤンキース以来となる３連覇がかかるワールドシリーズ優勝予想も、２８・４％の最高確率となっており、２位ブレーブス（１０・２％）、３位タイのヤンキースとマリナーズ（６・１％）を大きく引き離し、大本命という位置づけとなった。

なお、各地区の優勝候補の筆頭は、ア・リーグ東地区がヤンキース（２９・７％）、中地区がタイガース（４５・９％）、西地区がマリナーズ（５２・１％）。ナ・リーグ東地区がブレーブス（４７・６％）、中地区がカブス（４５・３％）、西地区がドジャースという顔ぶれだ。

最も地区優勝の激戦が予想されるのが、ア・リーグの東地区。岡本和真内野手が所属するブルージェイズは、地区優勝予想は２３・８％となっており、ヤンキース、２位のレッドソックス（２４・０％）に続いて３位という位置づけ。また、村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスは、地区優勝の可能性が０・７％という厳しい分析。

ちなみにホワイトソックス、ナショナルズ、ロッキーズの３球団は、ワールドシリーズ優勝の可能性が０％となったほか、ワールドシリーズの優勝の可能性が１％以下となった球団は両リーグ併せて１２球団と、より激しい格差シーズンが予想されている。