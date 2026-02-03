ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３日、中国の春節での旅行先ランキングで昨年まで１位だった日本がランキング外であったことを報じた。

番組では春節で中国では“９５億人大移動”が始まったことを紹介。しかし中国政府から日本への渡航自粛要請が出ていることにより２０２５年と２６年のランキングを記したボードを示し、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが「今年は（日本はランキングに）入らないということなんですよね」と伝えた。

そして「ただ気持ちにはやはり表と裏があるので、人に聞かれると日本に行くと答えずに日本を旅行先に選んでいるという中国の方もいるということで、ステルス日本旅行と呼ばれているようです」と紹介した。

また中国からのツアー旅行客は減っているものの、個人旅行客は日本を訪れており、実際に訪日中の中国人観光客の「特に気にしていない」「安全だと分かって旅行しています。だって日本にいる友人にちゃんと安全だと確認しましたから」「日本によく来る人は要請に影響されませんよ」などいったインタビューをＶＴＲで流し、渡航自粛要請を気にする観光客が多くなかったと伝えた。