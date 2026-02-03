中国人経営者はなぜ日本の 「火葬場ビジネス」に手を出し、値上げに踏み切ったのか？【火葬秘史】

批判殺到のなか、火葬場を独占する東京博善が値上げを繰り返すのはなぜか。その知られざる背景に、話題の書『火葬秘史』の著者が迫る。

取材・文 伊藤博敏（ジャーナリスト）

いとう・ひろとし／1955年、福岡県生まれ。東洋大卒。編集プロダクション勤務を経て、1984年よりフリーに。経済事件などの圧倒的な取材力に定評がある。著書に『黒幕 巨大企業とマスコミがすがった「裏社会の案内人」』（小学館）、『同和のドン 上田藤兵衞「人権」と「暴力」の戦後史』（講談社）など

熾烈な買収合戦に勝利して

一時、大手旅行代理店「エイチ・アイ・エス」創業者が株の一部を保有したものの、「現場の抵抗」の強さに諦めた。その「特殊な環境」を東京博善元役員が述懐する。

「人を弔う必要不可欠な仕事として誇りは持っています。ただ、火葬場勤務を子供が学校に提出する『親の職業欄』に書いたり、『結婚式のスピーチ』で職業を明らかにすることが憚られる時代が長く続きました。『普通の職業』として認知されたのは、2000年以降のことでしょう」

ケガレ意識はそれほど長く日本人を縛り付けた。だが、同和対策事業によって差別環境が大きく改善したように、火葬場も変革する。「納棺師」を描いた映画『おくりびと』が、2009年に日本アカデミー賞の13部門を受賞したことは、変化を象徴する出来事だろう。

東京博善を傘下に持つ廣済堂が「上場企業」として売買されるのは、環境の変化に加え、櫻井の残党や僧侶経営を引きずる経営幹部が一掃される2018年以降のことだ。投資ファンド「ベインキャピタル」が名乗りを上げ、村上世彰が対抗TOBを仕掛けるなど、企業買収のプロたちが次々と参加した。

そこに実業の立場から勝負を挑み勝利したのが、ラオックスの羅怡文氏だ。

値上げ批判への「反論」とは

羅氏は、2024年6月に広済堂HD会長兼CEOに就任する。経済合理性を重んじる羅氏の意向をくみ取った廣済堂や東京博善の経営幹部は、次々に「改革」を仕掛けていった。

5万9000円だった火葬料金を7万5000円に引き上げ、燃料代をスライドして徴収する体系を経て、現在は9万円である。23区内の公営斎場の倍近い金額だ。

さらに、火葬料金のこれ以上の値上げは難しいとして、火葬場内の式場を分割して効率性を高め収益を確保。また100％子会社の「広済堂ライフウェル」などを設立し葬儀業に進出した。そして今年3月末で、葬儀費用負担を軽減するため、自治体と指定葬儀業者が提携して行う「区民葬」からも離脱する。

僧侶と葬儀業界と火葬場が三位一体で築いてきた予定調和の世界が、収益第一主義の中国資本によって崩されたとされ、メディアと葬儀業界が一体となって東京博善を責め、都議会での追及も重なった。

東京博善は反論に出る。2025年末、記者会見を開き、「火葬一件当たりの原価2万9000円に減価償却費、販管費、修繕積立金、税金などを加えると、一件当たりのコストは8万円で利益は1万円」だとする調査結果を発表した。米大手コンサルティング会社「A.T.カーニー」の調べによるもので、「利益は適切」というわけだ。

確かに、全国平均2万円とされる公営斎場の火葬料金は、税金で補塡されたものだ。東京都と23区は、「多少高くとも駅近で便利」な東京博善の火葬場に「丸投げ」して責任を放棄していたともいえる。

今後、法改正などによって火葬場経営という民業を圧迫する以上、行政も責任を負わねばならない。東京23区が区民向けに費用を2万7000円程度補助し、火葬料を6万円とする方向で最終調整しているのはその一環だろう。

東京博善の設立から約140年が経過し、「特殊な経営」は中国資本によって「普通化」され、行政とともに方向性を探るという新たなステージに進もうとしている。

「週刊現代」2026年2月2日号より

