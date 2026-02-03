ピクシス・バンにBEVモデルを追加

トヨタは、軽商用車『トヨタ・ピクシス・バン』にバッテリーEV（BEV）を新たに追加、2月2日より販売を開始した。ピクシス・バンはダイハツ・ハイゼットカーゴのきょうだい車で、本モデルも『イー・ハイゼットカーゴ』のトヨタ版となる。

【画像】ラストワンマイルのニーズに応える！ トヨタ・ピクシス・バン電気自動車のディテール 全15枚

ピクシス・バン電気自動車は、スズキとダイハツが長年培ってきた『小さなクルマづくり』のノウハウと、トヨタの電動化技術を融合して共同開発されたモデルとなる。



トヨタ・ピクシス・バンにバッテリー電気自動車を追加。 トヨタ

パワートレインには、モーターとインバーター、減速機を一体化した『イー・アクスル（eAxle）』を採用した新システム『イー・スマート・エレクトリック（e-SMART ELECTRIC）』を搭載し、最高出力64ps、最大トルク12.8kg-mを発揮する。

また、床下に36.6kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを配置することで低重心化を図るとともに、軽商用バンとしてトップクラスとなる一充電走行距離である257km（WLTCモード）を達成した。また、軽キャブオーバー・バンで最大の積載スペースも確保した。

軽商用車のEV化により、ラストワンマイルを支える物流現場のニーズに応えつつ、カーボンニュートラルの実現に貢献するモデルとなっている。

グレードは4/2名乗りの『デラックス（2WD）』の単一展開で、『運転席/助手席シートヒーター』、『プッシュボタンスタート』、『エレクトロシフトマチック』、『7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイ』、『USBソケット（充電用タイプA/インストルメントパネル・1口）』、『スマートアシスト』などを標準装備する。

ボディカラーは『ホワイト』と『ブライトシルバーメタリック』の2色を設定、そのほかメーカーオプションとして『キーフリーシステム』、『電動格納ドアミラー（ボディ同色）』、『スライドドア・イージークローザー（両側）』などからなる『省力パック』（7万7000円）や、バックカメラ連動のスマートインナーミラーからなる『視界補助パック』を用意する。

新型トヨタ・ピクシス・バン電気自動車はダイハツ九州の大分（中津）工場で生産され、月間50台の販売を予定している。

価格は314万6000円（デラックス・2WD）となっている。

充電機能と使い勝手を向上

新型ピクシス・バン電気自動車は、電欠ランプ点灯時にも約50分で80%の充電が可能な急速充電インレットを標準装備（普通充電は6kW出力で約6時間）し、出先でも気軽にチャージできる仕様となっている。

インストルメントパネル下部には、最大1500WのAC100V供給可能なアクセサリーコンセントを標準装備しており、消費電力の大きな電動工具の仕様と充電が可能なほか、走行中の給電にも対応している。



また、V2H（ビークル・トゥ・ホーム）機能を装備、別売りのV2H機器と接続することで、バッテリーに蓄えた電力を住宅へ供給することもできる。

軽商用車として重要視される荷室空間は、荷室長1920mm、幅1270mm、高さ1250mmとガソリン車同等の数値を確保、最大積載量も350kgとしている。

さらに、室内空間を最大活用した頭上収納『オーバーヘッドシェルフ』や、汚れても水拭き可能な『撥水機能付フルファブリックシート表皮』を採用し、働くクルマとしての使い勝手の良さも追求されている。

そのほか、バッテリー残量や電力の消費状況がひと目で確認できる『アクティブマルチインフォメーションメーター』も装備している。