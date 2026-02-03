COHINA×Dickies®が実現。小柄女性のための本格ワークウェア

低身長でも、妥協せずに選びたい。そんな想いに寄り添うCOHINAから、ワークウェアの名門Dickies®とのlimited editionが登場します。時代を超えて愛されるディテールと、小柄女性の体型を美しく見せる設計を融合。ラフさの中に品を感じるアイテムは、毎日のスタイリングに新しい選択肢を与えてくれます。自分らしく着こなす楽しさを、もう一歩先へ♡

小柄女性のための特別設計

COHINAは「身長150cm前後の小柄女性が本当に欲しい服」を追求して生まれたブランド。

今回のコラボレーションでは、Dickies®のワークウェアが持つ無骨な魅力を残しつつ、丈感やシルエットを小柄女性向けに最適化しました。

レングスはshortとregularの2種類を用意し、体型や好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

本格ディテールと着回し力

使用素材はDickies®定番のTCチノクロス。高い耐久性と扱いやすさを兼ね備え、デイリーに活躍します。オリジナルボタンやパーツ、後ろ姿にさりげなく効かせたロゴなど、本格的なディテールも健在。

きれいめカジュアルにも、思いきりラフにも振れるデザインで、スタイリングの幅がぐっと広がります。

選べる2型で日常に寄り添う

【Dickies®×COHINA】ベイカーパンツ



価格：16,500円（税込）

サイズ：XXS/XS/S（カラー：ライトベージュ/カーキ/チャコール）

【Dickies®×COHINA】ジャンパースカート



価格：19,800円（税込）

カラー：ライトベージュ/カーキ/チャコール

ラインアップはベイカーパンツとジャンパースカートの2型。どちらもライトベージュ、カーキ、チャコールの3色展開で、季節を問わず着回しやすいカラーが揃います。

ワーク感がありながらも女性らしさを忘れないバランスで、毎日のコーディネートに心地よい遊び心を添えてくれます。

販売開始日時：2026年2月4日（水）20:00

販売先：COHINA公式オンラインストア「COHINASTORE」

自分らしく着る、その一歩先へ

COHINAとDickies®が出会って生まれたのは、小柄女性のための新しいワークスタイル。サイズや丈を理由に諦めていたデザインも、今度は自信を持って選べます。

日常に寄り添いながら、気分まで前向きにしてくれる一着。自分らしさを大切にする毎日に、そっと取り入れてみてください♪