長期休みに行きたいと思う「愛知県の旅行先」ランキング！ 2位「トヨタ博物館」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「愛知県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「愛知といえばトヨタなので、トヨタの歴史について学んでみたい」（50代女性／福島県）、「子供が自動車が好きで、自身よりとてもマニアックな事まで知っているから」（30代女性／滋賀県）、「単なる展示だけでなく、車が文化としてどう発展したかを知ることができるこの場所は、知的好奇心を満たしてくれるからです」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
※2026年2月現在、天守閣は閉館しており入場はできません（外観は見学可能です）
回答者からは「お城好きにはたまらない。色々なイベントもやっていて、お城や歴史にあまり興味がない人でも楽しめるスポットだと思う」（30代女性／東京都）、「ちょうど大河も戦国なので名古屋城みたい！」（50代男性／群馬県）、「天守閣と巨石を実際に見てみたいと思ったから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
