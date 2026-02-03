ホンダの「すごいドアバイザー」に注目！

2025年9月、ホンダの新型軽ワゴン「N-ONE e：」の純正パーツとして、ホンダと三菱ケミカルが共同開発した「ドアバイザー」が発表されました。

このドアバイザーは“世界初”のユニークな特徴を持っており、その革新的な技術に関心が寄せられています。

どのようなドアバイザーなのでしょうか。

N-ONE e：は、日々の暮らしを彩るパートナーを目指した電気自動車です。最大の特長は小型でパワフルな電動モーターで、坂道でも余裕のある走りを実現。また、アクセルのみで停止まで操作できる「シングルペダル」をホンダの軽で初採用し、快適な運転を楽しめます。

航続距離は295kmを確保し、急速充電なら約30分で完了。温度管理システムにより、季節を問わず安定して走れるのも魅力です。外装はベースとなった「N-ONE」の良さを活かしつつ、立体感のあるクリーンなデザインに進化しています。

そんなN-ONE e：に初めて採用されたドアバイザーが大きな関心を集めている理由は、自動車用品として世界で初めてアクリル樹脂のリサイクル材を素材に用いている点にあります。

もともとアクリル樹脂は、熱分解によって再び原料に戻せる「ケミカルリサイクル」に適した素材です。しかし、廃車から回収された樹脂は品質を一定に保つことが難しく、これまでは製品として再利用することは技術的な壁に阻まれてきました。

この課題を解決するため、三菱ケミカルはホンダやリサイクル業者と連携して実証実験を重ね、異物の混入を防ぐ回収ルートと、新品と同等のクオリティを実現する再生技術を確立。ついに、環境に優しいリサイクル材製ドアバイザーの商品化にこぎつけたのです。

この取り組みは、製造や廃棄の過程で出るCO2を抑え、資源を循環させる大きな一歩となります。

ネット上でも「日本発の世界初は素晴らしい」といった称賛の声が相次ぎ、メーカーが環境問題に真面目に向き合う姿勢が好意的に受け止められています。

一方で、「ユーザーにとっての実利や、さらなる低価格化も進めてほしい」というシビアな本音も見られますが、それ以上に、この技術がヘッドライトなど「古くなると曇りやすい他の樹脂パーツ」にも応用されることへの期待感が高まっています。

今回の試みは、単なる新パーツの導入にとどまらず、自動車産業における資源循環の新たな可能性を示す、重要なマイルストーンとなるでしょう。