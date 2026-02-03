塩多雅矢さん伝授…投球で軸足に溜めた力を逃さぬ「ドロップ＆キープ」ドリル

投球フォームは複雑な動作の連続で、子どもがすべてを意識するのは難しい。年間20校以上の高校野球部などで指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、投球動作を「ステップと着地」「トップと割れ」「回転と腕振り」に分割し、順を追って習得するメソッドを推奨している。「ステップと着地」の段階で適切な並進運動（体重移動）を生むには、「ドロップ＆キープ」ドリルが効果的だという。

このドリルの目的は軸足の股関節に溜めたパワーを逃がさず、スムーズに踏み出し足へと移動させることにある。まず、投球動作を取って軸足で立つ。そこから片足スクワットの要領で腰を落とす。これが「ドロップ」の動作でパワーをチャージする姿勢となる。

ドロップした低い姿勢から体重移動させていくのだが、塩多さんは「バランスは投球方向に崩れていってOK」とアドバイスする。重力に任せて捕手側に倒れ込むイメージを持つことがスムーズな移動につながる。

ドリルの核心となるのが「キープ」すること。体重移動の際に軸足の膝が伸びる投手が多いが、このドリルではドロップした時の膝の角度を保ったまま捕手側に向かっていくことを徹底する。

「実際の投球では着地時に（軸足の）膝は伸びてターン（回転）が入りますが、このドリルはあくまでステップの前半を作る練習。そこまでいかなくて大丈夫です」

軸足を沈め、低い重心のまま捕手側に倒れ込んで前の足を着地させる。正しくできると、軸足の裏が二塁方向から見える形になる。「ドロップ＆キープ」ドリルを繰り返すことで、下半身の粘りと適切な体重移動の感覚が得られるはずだ。（First-Pitch編集部）