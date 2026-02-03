81歳・高橋英樹、品数豊か＆ボリューミーな“カラフル朝ごはん”に反響「タンパク質と野菜のバランスが良くて健康的ですね」「すごい大量」「立派な朝食」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が1日、自身のブログを更新。品数豊かでボリューミーな朝ごはんを披露した。
【写真】「タンパク質と野菜のバランスが良くて健康的ですね」品数豊かな“カラフル朝ごはん”披露の高橋英樹
英樹は「我が家はやはり！カラフル朝ごはん」とつづり、複数枚の写真をアップ。
テーブルの上には、スクランブルエッグに焼いたロースハム、パン、プチトマトやきゅうりなどを添えたグリーンサラダ、ブルーベリー入りのヨーグルト、メロンや苺がのったフルーツ盛りなどが並び、彩り鮮やかな食卓となっている。
ロースハムは分厚くカットされ、「焼いていても焼きごたえがあるなあ」と英樹。ちゃめっ気交じりに「食事指導のあとにしてはちよっと！多すぎるかなあ」（原文ママ）と記した。
コメント欄には「朝ごはんらしい、明るい色合いですね」「すごい大量でびっくり」「カラフルで美味しそうな朝ごはんですね〜 たくさん食べられるのはやはり素晴らしいことです！」「分厚いハムで食べ応えありそうですね」「立派な朝食」「タンパク質と野菜のバランスが良くて健康的ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「タンパク質と野菜のバランスが良くて健康的ですね」品数豊かな“カラフル朝ごはん”披露の高橋英樹
英樹は「我が家はやはり！カラフル朝ごはん」とつづり、複数枚の写真をアップ。
テーブルの上には、スクランブルエッグに焼いたロースハム、パン、プチトマトやきゅうりなどを添えたグリーンサラダ、ブルーベリー入りのヨーグルト、メロンや苺がのったフルーツ盛りなどが並び、彩り鮮やかな食卓となっている。
コメント欄には「朝ごはんらしい、明るい色合いですね」「すごい大量でびっくり」「カラフルで美味しそうな朝ごはんですね〜 たくさん食べられるのはやはり素晴らしいことです！」「分厚いハムで食べ応えありそうですね」「立派な朝食」「タンパク質と野菜のバランスが良くて健康的ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。