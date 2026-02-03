本日の予定【経済指標】
【韓国】
消費者物価指数（CPI）（1月）08:00
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.1% 前回 2.3%（前年比)
【豪州】
中銀政策金利（2月）12:30
予想 3.85% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)
【トルコ】
消費者物価指数（1月）16:00
予想 4.25% 前回 0.89%（前月比)
予想 30.0% 前回 30.89%（前年比)
【NZ】
雇用統計（2025年 第4四半期）4日06:45
予想 5.3% 前回 5.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.0%（雇用者数増減（前期比）)
予想 -0.1% 前回 -0.6%（雇用者数増減（前年比）)
※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性
※予定は変更することがあります
