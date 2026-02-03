【韓国】
消費者物価指数（CPI）（1月）08:00
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.3%（前年比)

【豪州】
中銀政策金利（2月）12:30
予想　3.85%　前回　3.6%（豪中銀政策金利)

【トルコ】
消費者物価指数（1月）16:00
予想　4.25%　前回　0.89%（前月比)
予想　30.0%　前回　30.89%（前年比)

【NZ】
雇用統計（2025年 第4四半期）4日06:45
予想　5.3%　前回　5.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.0%（雇用者数増減（前期比）)
予想　-0.1%　前回　-0.6%（雇用者数増減（前年比）)

※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性
※予定は変更することがあります