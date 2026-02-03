【韓国】

消費者物価指数（CPI）（1月）08:00

予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.3%（前年比)



【豪州】

中銀政策金利（2月）12:30

予想 3.85% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)



【トルコ】

消費者物価指数（1月）16:00

予想 4.25% 前回 0.89%（前月比)

予想 30.0% 前回 30.89%（前年比)



【NZ】

雇用統計（2025年 第4四半期）4日06:45

予想 5.3% 前回 5.3%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.0%（雇用者数増減（前期比）)

予想 -0.1% 前回 -0.6%（雇用者数増減（前年比）)



※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性

※予定は変更することがあります

