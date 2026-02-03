本日の予定【発言・イベント】
12:30 豪中銀半期金融政策報告
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
13:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
18:00 ECBユーロ圏銀行貸出調査
22:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）
23:40 ボウマンFRB副議長、WSJ主催イベント出席（質疑応答あり）
米自動車販売（1月）
米主要企業決算
AMD、メルク、ファイザー、テイクツー、ペプシコ
※米政府機関一部閉鎖のため米経済統計の発表日が延期・変更になる可能性
※予定は変更することがあります
