米国土安全保障長官　ミネアポリスでボディカメラ配備へ　トランプ氏「問題ない」

米国土安全保障長官のノーム氏は、即座にミネアポリスの現場にいるすべての警官にボディカメラを配備するとSNSに投稿。ノーム氏の発表により政府閉鎖の早期解除に向けやや前進した。



トランプ米大統領はボディカメラ導入について「問題ない」としている。一般的にはいい傾向だ、人々は起こっていることについて嘘をつけなくなる。ボディカメラ着用は自身の決定でなくノーム氏の決定だ。



米民主党はトランプ米大統領に対し移民取り締まりに対する制約を要求している。要求には覆面着用禁止や制服名前表示、ボディカメラ着用が含まれる。民主党の要求に対し共和党のジョンソン下院議長は、個人情報がネット上に晒される危険性があると否定的な態度を示している。



なお、政府一部閉鎖により今週予定されていた12月のJOLTS求人件数と1月雇用統計の発表は延期となった。

