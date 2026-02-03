平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、共演する吉田沙保里（43）の“天然ボケ”に鋭いツッコミを入れ、爆笑をさらった。

【映像】まるで漫才？ボケとツッコミの一部始終

ラウンド中、吉田はチームを組む俳優・三浦翔平に「今、何歳だっけ？」と質問。三浦は「37（歳）」と答えたが、吉田にとっては意外だったようで、「え！？すごく若く見える！」と驚きを隠せない様子だった。

この流れで吉村は吉田に「いま何歳だっけ？」年齢を問いかけたが、吉田はまさかの「28（歳）」と回答。吉村はすかさず反応し、「罰金ね！小ボケ罰金。ボケすぎ！」と愛のあるキレ味鋭いツッコミを見舞った。

“霊長類最強”として君臨した吉田だが、この番組では終始リラックスモード。天然キャラクターを炸裂させ、MC的な立ち位置の吉村を翻弄し続けた。吉村の「罰金ね！」というワードチョイスも絶妙で、現場は笑いの渦に。二人の息の合った掛け合いは、まるで長年連れ添った漫才コンビのようだった。

緊張感のある勝負の中で、こうした緩急のあるトークが番組のテンポを良くしている。ゴルフのプレー以外でも番組を盛り上げる、吉村のガヤ芸人とMCとしての手腕、そして吉田の愛すべきキャラクターが光ったワンシーンとなった。