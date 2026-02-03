お見送り芸人しんいちが意外なモノマネを披露。美声を披露し、くっきー！らから「男でこれはすごい」と爆笑＆絶賛された。

【映像】絶賛されたお見送り芸人しんいちの意外な歌声

2日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#5（最終回）が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

5人に加え、＃1〜4まで通じて出演を果たしていたのが“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田。植田は各回の締めだけに現れ、布の面積が極端に少ない水着でわがままボディをさらけ出してきた。くっきー！は「捕まえたいですよね」と妖精捕獲作戦を切り出した。

くっきー！が仕込んだGPSを頼りに、5人はABEMAのスタジオへ。植田妖精は演者として競輪番組『ミッドナイト競輪』に生出演しており、5人はスタジオにアポ無し突撃。嫌がる植田妖精をスタジオから拉致した際、なぜかミッドナイト競輪MCのお見送り芸人しんいちも巻き添えに。

せっかく連れ出した植田妖精だが、「とっとと…撮れ…撮れ…」と壊れたおもちゃのようにテンション低め。くっきー！は「バグってんのか？」「なにか撮れ高作らんと！」としんいちに無茶振りした。

しんいちは鬼束ちひろの代表曲をモノマネすると宣言。意外にも美しい高音ボイスで難曲を朗々と歌い上げ、「すごいわ」「めっちゃ似てるやん！」「男でこれはスゴい（笑）」と５人は絶賛＆大爆笑。「うまっ」「めっちゃええやん！」と撮れ高を確信する声も。

スター芸人から褒められまくったしんいちは、その後、何度も歌声を披露していた。