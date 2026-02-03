“衝撃のベビーフェイス”大瀧沙羅、モグラ女子の天下とりを目指す グラビア登場
グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号（小学館）が、2日に発売された。モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅が中面に登場している。
【写真】裏表紙では…福井梨莉華が圧巻の美ボディを披露
「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動している。
ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久が、表紙を飾った。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露している。
中面でパレードを盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおり、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなの、20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華が裏表紙を飾っている。
大瀧沙羅【おおたき・さら】……2004年12月6日生まれ、東京都出身。身長168cm。2023年に「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでグラビアデビュー。童顔に似合わぬ肢体でグラビアファンの注目を集める。
