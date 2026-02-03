ラ・リーガ 25/26の第22節 マジョルカとセビリアの試合が、2月3日05:00にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカは浅野 拓磨（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、バティスタ・メンディ（MF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。マジョルカのベダト・ムリキ（FW）がPKを決めてマジョルカが先制。

しかし、45+1分セビリアが同点に追いつく。ジェラール・フェルナンデス（FW）のアシストからニエル・モペー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

53分マジョルカが逆転。サム（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

55分、マジョルカが選手交代を行う。浅野 拓磨（FW）からアントニオ・サンチェス（MF）に交代した。

60分、セビリアは同時に2人を交代。フアンル・サンチェス（DF）、ジェラール・フェルナンデス（FW）に代わりチデラ・エジュケ（FW）、アレクシス・サンチェス（FW）がピッチに入る。

74分マジョルカに貴重な追加点が入る。ベダト・ムリキ（FW）のアシストからセルジ・ダルデル（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

79分、セビリアは同時に2人を交代。ファビオ・カルドーゾ（DF）、ニエル・モペー（FW）に代わりジブリル・ソウ（MF）、アイザック・ロメロ（FW）がピッチに入る。

83分、マジョルカは同時に2人を交代。セルジ・ダルデル（MF）、ジャン・ビルジリ（MF）に代わりマヌ・モルラネス（MF）、マテオ・ジョゼフ（FW）がピッチに入る。

90+1分、マジョルカが選手交代を行う。ベダト・ムリキ（FW）からアブドン（FW）に交代した。

90+2分、マジョルカが選手交代を行う。サム（MF）からパブロ・トーレ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分マジョルカが追加点。パブロ・トーレ（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

そのまま試合終了。マジョルカが4-1で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は先発し55分までプレーした。

2026-02-03 07:30:16 更新