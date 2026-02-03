　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1290円高の5万3920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56401.68円　　ボリンジャーバンド3σ
55176.59円　　ボリンジャーバンド2σ
53951.49円　　ボリンジャーバンド1σ
53920.00円　　3日夜間取引終値
53390.00円　　5日移動平均
53240.00円　　一目均衡表・転換線
52726.40円　　25日移動平均
52655.18円　　2日日経平均株価現物終値
52405.00円　　一目均衡表・基準線
51501.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
50878.93円　　75日移動平均
50276.21円　　ボリンジャーバンド2σ
49760.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49051.12円　　ボリンジャーバンド3σ
48940.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44242.35円　　200日移動平均


株探ニュース