日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1290円高の5万3920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56401.68円 ボリンジャーバンド3σ
55176.59円 ボリンジャーバンド2σ
53951.49円 ボリンジャーバンド1σ
53920.00円 3日夜間取引終値
53390.00円 5日移動平均
53240.00円 一目均衡表・転換線
52726.40円 25日移動平均
52655.18円 2日日経平均株価現物終値
52405.00円 一目均衡表・基準線
51501.31円 ボリンジャーバンド-1σ
50878.93円 75日移動平均
50276.21円 ボリンジャーバンド2σ
49760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49051.12円 ボリンジャーバンド3σ
48940.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44242.35円 200日移動平均
株探ニュース
