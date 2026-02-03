TOPIX先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比68.0ポイント高の3600ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3787.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
3710.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3632.36ポイント ボリンジャーバンド1σ
3600.00ポイント 3日夜間取引終値
3570.25ポイント 一目均衡表・転換線
3557.80ポイント 5日移動平均
3554.62ポイント 25日移動平均
3546.25ポイント 一目均衡表・基準線
3536.13ポイント 2日TOPIX現物終値
3476.88ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3401.49ポイント 75日移動平均
3399.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3366.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3321.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3081.36ポイント 200日移動平均
株探ニュース
