　3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比68.0ポイント高の3600ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3787.85ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3710.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3632.36ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3600.00ポイント　　3日夜間取引終値
3570.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3557.80ポイント　　5日移動平均
3554.62ポイント　　25日移動平均
3546.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3536.13ポイント　　2日TOPIX現物終値
3476.88ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3401.49ポイント　　75日移動平均
3399.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3366.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3321.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3081.36ポイント　　200日移動平均


株探ニュース