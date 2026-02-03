　3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の696ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

766.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
746.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
727.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
723.41ポイント　　200日移動平均
707.32ポイント　　25日移動平均
705.26ポイント　　2日東証グロース市場250指数現物終値
704.40ポイント　　5日移動平均
699.00ポイント　　一目均衡表・転換線
697.71ポイント　　75日移動平均
696.00ポイント　　3日夜間取引終値
694.00ポイント　　一目均衡表・基準線
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
687.59ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
667.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
655.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
648.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース