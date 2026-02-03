グロース先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の696ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
766.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
746.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
723.41ポイント 200日移動平均
707.32ポイント 25日移動平均
705.26ポイント 2日東証グロース市場250指数現物終値
704.40ポイント 5日移動平均
699.00ポイント 一目均衡表・転換線
697.71ポイント 75日移動平均
696.00ポイント 3日夜間取引終値
694.00ポイント 一目均衡表・基準線
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
687.59ポイント ボリンジャーバンド-1σ
667.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
655.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
648.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
