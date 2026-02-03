６人組アイドルグループ「クマリデパート」が、新体制２作目となるシングル「クマった！釣られちゃった♡」をリリースした。キャリア８年目を迎えた小田アヤネは今、何を想うのか。東京・越中島のスポーツニッポン新聞社で語られたのは、ファンへのあたたかな眼差しと、自らの手でその想いを作品に刻んだ、ひとりの表現者の愛しいこだわりだった。（「推し面」取材班）

「もう、“かわいいの暴力”みたいな感じです！」

そう言って、いたずらっぽく笑う小田。今回の新曲は、プロデューサーのサクライケンタ氏とヒットメーカー早川博隆氏が手がけた、グループ史上最も「かわいい」に振り切った一曲。両氏が前回タッグを組んだコミカルで楽しかった「豆まきパラダイス」とはがらりと雰囲気を変え、とびきりラブリーな魅力が溢れている。

「８年続けてても着たことのないような、こんなかわいい衣装があるんだって驚きました」。幾重にも重なるフリルとリボンに包まれた姿は、自身にとっても新鮮な挑戦。しかし、本当のサプライズは、レコーディングスタジオの片隅で待っていた。

当初、サビにあったのは「チェキフィルム、足りない」という歌詞。そのフレーズに、ふと心に浮かんだアイデアがあった。「もっとファンの方に寄り添える言葉はないかなって…」。レコーディング中、相談を受けた小田は提案する。

「ファンの方がよく使っている“チェキ、回り足りない”はどうですか？」

ファンとの日常から拾い上げたその言葉は、見事に歌詞として採用された。前代未聞の出来事に「ちょっと自慢のポイントなんです」と瞳を輝かせる。それは、いつでもステージの上からファンのことを見つめているからこそ起こせた、小さな奇跡だった。

ファンとの絆を感じる瞬間は、ほかにもある。「ラストサビの直前にある推しに願いを！っていうフレーズが大好きで」。多くの人が「星」に託す願いを、ファンは“推し”に込めてくれる。その切実な想いを、大切に歌にしたい――。ＭＶ撮影では、期待と少しの切なさが入り混じる表情にこだわったと語る。

ライブでの見どころを尋ねると、「冒頭の、釣られて出てくるところです！」と元気な答えが。他のメンバーが釣り上げる仕草にあわせ、池の中から「釣られた！」とステージに現れるユニークな演出。「『あ、今、小田ちゃん釣られたな』って分かってもらえたら嬉しいです」。それは、観客の心を一瞬でつかむキュートな“罠”かもしれない。

♪「推し」に願いを!――そのフレーズは、ファンから小田への願いであり、小田からファンへの誓いでもある。小田がかけた“かわいい魔法”は、これからもたくさんの心を釣り上げ、幸せな渦へと巻き込んでいくだろう。