永瀬廉×吉川愛『鬼の花嫁』King ＆ Princeの甘い歌声に宿る“愛し抜く覚悟”――主題歌コラボ映像＆場面写真解禁
King ＆ Princeの永瀬廉×吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、King ＆ Princeが歌い上げる主題歌「Waltz for Lily」とスペシャルコラボした特別映像と新場面写真が解禁された。
【動画】『鬼の花嫁』主題歌「Waltz for Lily」とスペシャルコラボした特別映像
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
あやかしと人間が共存する世界。優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度花嫁を見初めたら、生涯その花嫁だけに愛をささげる。
家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった。「見つけた、俺の花嫁―」。鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見いだされた柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主で、崇高なカリスマ性を持つ鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）を演じるのは、本格ラブストーリー映画初主演となる永瀬廉。家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を、吉川愛が演じる。
先日、待望の本予告映像とあわせて、本作の主題歌が3月25日リリース予定のKing ＆ Prince「Waltz for Lily」に決定したことが発表された。SNS上では、映像と楽曲の見事なシンクロに絶賛の声が続出。本作へのファンからの期待は、より一層高まっている。
そして本日2月3日は節分の日。世間では「鬼は外」と豆をまく日だが、本作で描かれる“鬼”は、愛する人を心の内（うち）へ招き入れ、生涯守り抜くことを誓う強く美しい存在だ。そんな“鬼”が主役の本作にとっての“逆”記念日ともいえる本日に、King ＆ Princeによる主題歌「Waltz for Lily」と映画がスペシャルコラボした特別映像が解禁となった。
あやかしの頂点に立ちながらも、一族の重責により孤独を抱えていた＜愛を知らない鬼＞玲夜（永瀬）と、家族から愛されず絶望の淵にいた＜愛に見放された人間＞柚子（吉川）。それぞれの世界で孤独を抱えて生きていた2人が、抗うことのできない宿命の糸に手繰り寄せられるように出会い、惹かれ合っていく姿が映像では切り取られている。ともに過ごす日々の中で少しずつ心の距離を縮めた2人が、お互いの温もりに心を許し、リラックスしている様子も描かれている。
運命的な出会いを果たした2人の姿を、よりドラマチックに演出するのが主題歌だ。King ＆ Princeの力強い優しさを感じさせる甘美な歌声と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれている。「もう泣かないで」「ずっとふたりで」など歌詞に刻まれた願いが、玲夜と柚子の純粋な想いと重なり合う。決して出会うはずのなかった2人が運命に導かれた先にある未来へ、より一層の期待が膨らむ内容となっている。果たして2人の願いは叶うのか…。
さらに、玲夜と柚子が次第に心を通わせていくシーンを切り取った場面写真3点も解禁された。絶望の淵にいた柚子を見つけ、「見つけた、俺の花嫁―」と告げる玲夜との出会いの場面、玲夜からのサプライズプレゼントに無邪気に喜ぶ柚子、そしてキッチンで不器用ながらも初めての共同作業に笑みをこぼす、睦まじい2人の姿が収められている。互いの傷を癒やし、寄り添い合っていく姿を丁寧に描き出した本作。大スクリーンに映し出される究極のラブストーリーに、より一層期待が高まる。
映画『鬼の花嫁』は、3月27日より公開。
