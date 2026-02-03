橋本環奈が誕生日！ 金髪ギャル姿にウエディングドレス姿も 20代のインスタ振り返り
女優の橋本環奈が2月3日に27歳の誕生日を迎えた。アイドルから女優に転身して瞬く間に人気者となると、大みそかの『NHK紅白歌合戦』で3年連続で司会を務めたほか、現在は主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）が放送中だ。今回はそんな橋本のマネジャーが投稿しているインスタグラムより、20代の橋本をプレイバック！
【写真】橋本環奈の猫耳ショットや金髪ギャル姿、美しいウエディングドレス姿も（全7枚）
■20歳・猫耳×メイド服
2019年9月、橋本が20歳の頃には、平野紫耀と共演した映画『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』が公開となった。マネジャーのインスタグラムでは、黒髪でメイド服姿の橋本が猫耳カチューシャと猫の肉球手袋をしている本作のオフショットを公開した。
橋本は少し上目遣いでカメラを見つめ、にっこりとほほ笑んでいる。この投稿にファンからは「天使」「めちゃくちゃ可愛い」「猫耳はずるい」「キュン死しちゃいます」などの声が数多く寄せられた。
■21歳・浴衣姿でわたあめをパクリ
2020年5月・21歳の頃には、浴衣姿のオフショットを披露。わたあめの屋台をバックに、橋本が浴衣姿で写り、わたあめをかじっている。
浴衣は白をベースに赤とグリーンの柄が入ったもので、かわいらしくもあり古典的な帯も柄に合わせて深い緑色で、帯締めのイエローがアクセントに。髪の毛は横にふんわりとまとめて、紫の髪飾りをつけた。ファンからは「浴衣姿も素敵です」「かわいすぎる」「一緒にお祭り行きたい」「まじ天使」「女神にしか見えません」などの声が集まった。
■22歳・サンタコス×白衣
橋本はファンクラブ「橋本純情内科」で定期的に会員限定のリアルイベント「院長回診！」を開催している。
22歳だった2021年12月、同「Vol3」を開催したときのオフショットでは、橋本がサンタ帽を被ってサンタ風の赤の衣装に白衣を羽織った姿を披露した。髪はナチュラルに巻いたダウンスタイルで、流し目をして大人っぽい表情を浮かべている。ファンからは「カワイイサンタさんだなぁ」「尊い」「かわいい似合ってる」「お人形さんみたい」「いつも見惚れてしまいます」などのコメントが集まった。
■23歳・学ラン姿でキリッ
2022年8月、23歳だった橋本は『24時間テレビ45』（日本テレビ系）にて「耳の不自由な子どもたち 心ひとつに挑む応援団パフォーマンス」を披露した。
インスタグラムではそのときのオフショットとして、学ラン姿でファイティングポーズをとり、キリッとした表情を浮かべている橋本の姿が投稿された。ヘアーはきっちりとまとめ、後ろにポニーテールを作っている。ファンからは「カッコ可愛くて最高」「凛々しいね」「男前」などの声や、「感動しました」「頑張ろうと思えた」など当時のパフォーマンスに対しての感想も多く集まった。
■24歳・美しすぎるウエディングドレス姿
2023年4月期、24歳だった橋本は、ドラマ『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）で主演を務めた。山田涼介と夫婦役ということで大きな話題を集め、ドラマ内ではドレス姿も披露した。
マネジャーのインスタグラムでも、飾りが多くかわいらしいウエディングドレスでブーケを持ってほほ笑んでいる全身写真や、オフショルダーでシンプルなウエディングドレスの横向きショットなどを投稿した。橋本のウエディングドレス姿にコメント欄では「なんて美しい…」「世界一かわいい」「国宝」「天使です」「ドレス似合いすぎ」など絶賛の声が寄せられた。
■25歳・金髪ギャル姿でパラパラ！
2024年9月から翌年3月にかけて、橋本が主演した連続テレビ小説第111作『おむすび』（NHK総合ほか）が放送された。平成元年生まれのヒロイン・米田結（橋本）が、栄養士として人の心と未来を結んでいく姿を描いた本作の中では、当初は黒髪姿だった結がハギャレン（博多ギャル連合）からの猛烈な勧誘を受け、紆余曲折をへて金髪ギャルになるシーンがあった。
インスタグラムでも、ギャル姿になった橋本が浜辺でポーズをとる姿や、パラパラを楽しげに踊る姿を切り取ったオフショットが。ファンからは「めちゃくちゃかわいい」といった声が寄せられた。
■26歳・ショッキングピンクの特攻服でガンつけ！
そして現在2026年1月期ドラマとして放送中なのが、橋本の主演ドラマ『ヤンドク！』だ。本作は、高校を退学した元ヤンキー娘の田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に真摯に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
劇中では、橋本が真っ金金の金髪頭にド派手なピンクの特攻服をまとった回想シーンが描かれる。インスタグラムでも、特攻服姿の橋本が握りこぶしを作り、カメラに向かってガンを飛ばす迫力満点なオフショットを公開している。
引用：「橋本環奈」インスタグラム（@kannahashimoto.mg）
引用：「橋本環奈」インスタグラム（@kannahashimoto.mg）