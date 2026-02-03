『ホーム・アローン』母親役キャサリン・オハラさん、「短い闘病の末」亡くなっていた
現地時間1月30日に亡くなった、映画『ホーム・アローン』の母親役や『ビートルジュース』で知られるキャサリン・オハラさん。死因など詳しい状況は明らかにされていないが、短い闘病の末、亡くなっていたことが分かった。
【写真】笑顔のキャサリンさんが素敵 マコーレー・カルキンらが思い出の写真とともに追悼
Just JaredやPage Six、Varietyなど米メディアによると、キャサリンさんが急病を患っていたことを彼女のマネージャーが明かしたという。また、亡くなった日の早朝5時前に、ロサンゼルス消防局に通報があり、「重体」の状態で病院に緊急搬送されていたと報じられている。
キャサリンさんは、映画『ホーム・アローン』の母親役をはじめ、『ビートルジュース』、エミー賞を総なめにした『シッツ・クリーク』などで知られ、長いキャリアを通じてエミー賞やゴールデングローブ賞など数々の賞を受賞した。近年も、『ビートルジュース ビートルジュース』でデリア・ディーツ役を再演したほか、ドラマ『The Last of Us』シーズン2や『ザ・スタジオ』などに出演。『ザ・スタジオ』ではエミー賞コメディ部門助演女優賞にノミネートされていた。
昨年9月には、夫でプロダクションデザイナーのボー・ウェルチとともにエミー賞授賞式に出席。レッドカーペットで元気な姿を見せ、カリフォルニア州ウェストハリウッドで開催されたアフターパーティーにも参加していた。
なお、キャサリンさんの遺族は、「数多くの賞を獲得した俳優であり、脚本家、コメディアンのキャサリン・オハラが、短い闘病の末、本日ロサンゼルスの自宅で亡くなりました」と声明を発表。「家族でプライベートな追悼式を行う予定です」としている。
