Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。

＊ ＊ ＊

広島からは日本代表ＧＫ大迫敬介が出席した。特別大会では９０分を終えて引き分けだった場合はＰＫ戦が行われる。大迫は「楽しみです。ＰＫ戦も含めて決着をつける大会で、ＧＫの仕事も今まで以上にありそうですし、ＧＫが主役になれる試合もあると思う。ＰＫで勝てればヒーローになれますし、９０分で決着がつくのがいいですけど、ＧＫとしてはゼロに抑えるのが一番の仕事。それを全うして、点を取られなければＰＫに行く確率も上がってくるので、そういう意味でＧＫが試合を勝たせるという試合が、広島だけではなくて、他のチームもそうですけど、そういうシーズンになると思います」と前向きに捉えている。

視線の先には、日本代表が臨む北中米Ｗ杯がある。日本は過去２大会、決勝トーナメント１回戦でＰＫ戦で敗戦した苦い経験があるだけに、Ｗ杯イヤーのリーグ戦でＰＫ戦が実施されることは少なからずメリットもあるはず。大迫も「Ｗ杯で上に行くためには、間違いなくＰＫを含めて勝ち上がっていかないといけないので、緊張感のあるＰＫができる環境があるというのがありがたい」とした上で、自身のメンバー入りをアピールする大事な大会に向けて「（Ｗ杯まで）残り半年を切っている中で、百年構想リーグが大きなものになると思っている。自分自身チームで存在感を発揮して、日本代表としてふさわしいパフォーマンスを発揮したいと思います」と決意を示した。