東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。日本相撲協会公式YouTubeチャンネル「親方ちゃんねる」では、身長182センチ・体重140キロを誇る安青錦の意外な食事情が明かされていた。

初場所前の1月8日に撮影された「親方ちゃんねる」の番組では、小野川親方（元幕内・北太樹）と千賀ノ浦親方（元幕内・里山）が安治川部屋を訪問。安青錦、安治川親方（元関脇・安美錦）の4人で食卓を囲んだ中で、話題は安青錦の食事情へ。

小野川親方が「大関はご飯は何杯ぐらい食べるの？ 3杯ぐらい？」と問うと、安青錦は「そんなに食べられないです」と回答。意外な答えに小野川親方は「そうなんですか…」とやや驚いた反応だった。

安治川親方も「食べる量は少ないですね。いっぺんに食べるのは」と指摘。さらに「野菜食べないんで基本的に」と苦手な物も明かされ、栄養面に関して同親方は「なるべくバランスよく出している」と答えていた。



