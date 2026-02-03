これ報告したら帰る→上司の電話が終わるのを40分待ち→部下の切ない結末に共感の声【漫画】
仕事から早く帰りたいのに、忙しそうな上司がなかなか捕まらない...そんな場面に心当たりがある人も多いのではないだろうか。そうした職場の“あるある”を描いた漫画『嵐のように去る』（作・もずくさん）が、SNSで1.1万件以上の「いいね」を集め話題となっている。
同作は、作者の実体験をもとにしたエピソードだ。「この仕事を上司に報告したら、今日は早めに帰ろう」と書類を手に上司のもとへ向かうもずくさんだったが、上司は電話中で声をかけられる雰囲気ではなかった。そこで、もずくさんは上司の隣の席で電話が終わるのを待つことにした。
作者は「10分くらいで終わるだろう」と思っていたものの、電話は30分経っても終わらない。そして40分が経とうとした頃、ようやく電話が終了する。そこで作者が「あの…」と声をかけようとしたその瞬間、上司は「やばい。 今日早く帰りたかったのに！」と叫ぶと、そのまま嵐のように去ってしまった。
読者からは「あなたを待ってたのよー」や「こういうこと私もあるのでよくわかります…」、「なんともいたたまれない気持だけが心に残ります…」など、共感の声が多くあがっている。そこで作者のもずくさんに話を聞いた。
ー描くきっかけや、着想の背景があれば教えてください。
会社でよく起きる現象なので、みなさんに共感していただけるかと思い描いた漫画です。
ーコメント欄には多くの共感の声が寄せられていましたが、もずくさんご自身の中で、特に印象に残っているコメントがあれば教えてください。
「メモとかで上司に伝えると良い」というコメントがあり、なるほど…！と思いました。
ー今後、どのようなテーマや作品を描いていきたいとお考えでしょうか。
引き続き仕事や日常の面で、みなさんに共感していただけたり楽しんでいただける漫画を描いていきたいです。
(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）