元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえが1日、自身のインスタグラムでタレント転身10年を迎えたことを報告。感謝と思いをつづった。



上田は「日本テレビを退社し、アナウンサーからタレントに転身したのが2016年2月1日── おかげさまで、タレント活動10周年を迎えることができました。ありがとうございます。」と記し、サインを手にした10年前の懐かしい姿を投稿した。



「表情も、サインも初々しい！」と感慨深げに記した上田。「中学校の同級生が考えてくれたサインを使う日が来るなんて……と震える手でサインを書いていた頃が懐かしく思い出されます。」と当時を振り返った。



退社への後悔を問われることもあるというが、「アナウンサー時代から含めるとまもなく17年。 悔しくて涙が出ることもあるけれど、40歳になってもそんな気持ちになれるほど全力で向き合える仕事に出会えたことが幸せです。 だから、もちろん後悔したことは一度もありません。」と思いを吐露する。



ファンに向けて「いつも熱く温かい応援をありがとうございます。 みなさんのことが、大好きです。」とメッセージ。「これからも上田まりえをよろしくお願いいたします。」と節目を迎えて意気込みを新たにしていた。



21日には故郷でのショットもアップしている上田。フォロワーからは「鳥取の星」「10周年おめでとうございます」「ずっと輝き続けてくれてありがとう」「たくさんの努力をされての今かと」「これからも応援しています!」といったコメントが寄せられていた。



上田は鳥取県生まれ。2009年に日本テレビに入社し、16年1月末で退社。現在はタレント、MCのほか、21年には日本語検定委員会の審議委員に就任するなど、幅広く幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）