近畿地方は、今日3日の午前中は雪や雨の降る所がありますが、午後は天気が回復するでしょう。4日から5日の日中にかけては、だいたい晴れる見込みです。スギ花粉がわずかながら飛ぶ可能性もあるため、花粉症の方は早めの対策を心がけてください。

3日の午後から5日の日中 晴れる所が多い

今日3日の近畿地方は、次第に高気圧に覆われる見込みです。

午前中は、北部や山沿いを中心に雪や雨の降る所がありますが、午後は晴れ間の広がる所が多いでしょう。

昼間の最高気温は、大阪で9℃など、10℃に届かない所が多いため、日差しのない所では空気が冷たく感じられそうです。





4日から5日の日中にかけては、移動性の高気圧に覆われる見込みです。多少雲の広がる時はありますが、おおむね晴れるでしょう。5日の夜は、南部で雨の降る所がある見込みです。朝は内陸部を中心に厳しい冷え込みになるため、路面の凍結に注意が必要です。昼間の最高気温は平年より高く、日差しの温もりが感じられそうです。

スギ花粉 わずかながら飛ぶ所も

近畿地方では、スギ花粉の飛散開始は、早い所で2月中旬になる見込みです。

本格的な飛散は、もう少し先ですが、今日3日は晴れ間が多くなり、4日と5日は気温が上がるため、わずかながら飛ぶ所も出てきそうです。

花粉症の方は、

・症状が出る前に薬を服用する

・外出時はマスクをしっかりとつける

・帰宅後は念のために服をはたく

などの対策をされた方が良さそうです。

花粉飛散開始の定義

花粉の飛散開始がいつなのか、気になる方も大勢いらっしゃると思います。



「花粉の飛散開始日」とは、スギの花の開花日ではありません。1月以降、1平方センチメートルあたり1個以上のスギ花粉を、2日連続して観測した最初の日を、その観測地点の「花粉の飛散開始日」としています。



(上の図にある花粉飛散開始例の3日目や6日目のように、1平方センチメートルあたり1個以上のスギ花粉を観測しても連続していなければ飛散開始とはなりません。この場合、2日連続して観測した最初の日である9日目が「飛散開始日」となります。)



そのため、「花粉の飛散開始日」よりも前でも、気温の高い日などは、1平方センチメートルあたり1個未満という少量の花粉が飛び始めていることもあります。花粉症の方は、わずかな花粉でも、症状がでることがありますので、注意が必要です。

「花粉の飛散開始日」前だから、と油断しないで、早めに対策を、心がけてください。