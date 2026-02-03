65歳・船越英一郎、昨年再婚＆子ども誕生 “先輩”と生活の変化を語り合う【徹子の部屋】
俳優の高橋英樹（81）と船越英一郎（65）が、3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】子ども誕生の話も…ほぼ初めてトーク番組で共演する名俳優2人
トーク番組の共演はほぼ初めてだと言う高橋と船越。2人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ『高橋英樹の船長シリーズ』。初めて会った時、船越は緊張のあまり足が震えたと言うが、高橋の飾らない姿にすっかり魅了され「先輩」と慕うようになった。そんな船越が驚いたのは、娘の真麻からの電話で高橋が豹変したことだと明かす。
また、現在81歳の高橋は、先日、全身麻酔で手術をしたばかり。16歳下の船越は現在65歳、なんと去年、結婚して子どもが生まれたことを発表。互いの生活の変化を楽しく語り合う2人には、実はびっくりする共通点があった。それは溺愛する愛犬が同じ犬種だったこと。名俳優2人が愛犬自慢に盛り上がる。
【写真】子ども誕生の話も…ほぼ初めてトーク番組で共演する名俳優2人
トーク番組の共演はほぼ初めてだと言う高橋と船越。2人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ『高橋英樹の船長シリーズ』。初めて会った時、船越は緊張のあまり足が震えたと言うが、高橋の飾らない姿にすっかり魅了され「先輩」と慕うようになった。そんな船越が驚いたのは、娘の真麻からの電話で高橋が豹変したことだと明かす。
また、現在81歳の高橋は、先日、全身麻酔で手術をしたばかり。16歳下の船越は現在65歳、なんと去年、結婚して子どもが生まれたことを発表。互いの生活の変化を楽しく語り合う2人には、実はびっくりする共通点があった。それは溺愛する愛犬が同じ犬種だったこと。名俳優2人が愛犬自慢に盛り上がる。