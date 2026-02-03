〈【衆院選予測2026】自民・青山繁晴氏が参院から“公明党の牙城”兵庫8区に鞍替え出馬も…「もったいない」と政治担当デスクが語る理由〉から続く

選挙情勢やAIによる予測など、各社さまざまな形で分析を行っている2月8日投開票の衆院選。折り返し地点を過ぎ、いよいよ終盤戦を迎える。今回の選挙戦は、2023年に発覚した裏金問題以降、自民党が衆院選では2度目の国民の審判を受けることになる。

【写真】この記事の写真を見る（4枚）

派閥からキックバックを受けたり、パーティ収入の一部を収支報告書に記載していなかった、“裏金候補”の当落はどうなるのか。「週刊文春」では1月下旬に政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに、完全予測を行った。（1月27日配信の「週刊文春 電子版」で完全予測リストを公開しています）

38名の裏金候補が小選挙区に出馬

自民党から公認を受けた裏金候補のうち、小選挙区に出馬しているのは38名。今回の予測で当選が有力視される｢優勢｣｢やや優勢｣の評価を受けたのは42.1％にあたる16名。裏を返せば、57.9％にあたる22名が｢やや劣勢｣以下の評価で、落選危機の状況に陥っている。

各選挙区を見ていくと、大臣経験のある旧清和会の重鎮議員は安定のA評価を受けている。

党員資格停止（1年）の処分を受けた西村康稔元経産相は兵庫9区で9度目の当選が確実視される評価となっている。



西村氏 ©時事通信社

裏金問題で自民党を離党し、前回選挙で参議院議員から衆議院議員に鞍替えした世耕弘成元経産相（1500万円不記載）は、今回選挙も無所属ながら当選確実のA評価が下されている。

一方で、前回選挙で自民党から公認を受けながら落選した裏金候補は21人。彼らのリベンジはなるのか。それとも――。

その答えを含め、全289選挙区の当落を忖度なく予測し、比例を含めた獲得議席も予測した「完全議席予測」は、現在配信中の「週刊文春 電子版」および1月29日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月5日号）