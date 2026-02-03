魚介や米など、食材の高騰にも負けず、渾身の一貫を食べてもらいたいと、続々とオープンする新店。2023年〜2024年に開店したお店を覆面調査しました。提供の仕方、酢加減など時代を感じさせる店から、真っ当な江戸前まで。まずは今も素晴らしく、そして将来への期待も感じずにはいられない、珠玉の新店を厳選して紹介します。

【2023年4月開店】高級感と気軽さが融合した小さなカウンター空間『鮨 矢野』＠学芸大学

お通しからして罪な店だ。だってですよ、贅沢にも毛ガニが入る旬の味は間違いなくお酒泥棒。これで軽く2合は飲める自信があります、確実に。

「つまらないお通しは出したくなくて。最初においしい肴が出ると気分が上がりますよね！」と店主の矢野さん、酒飲みの心をわかってらっしゃる。

その誠実な姿勢は端正な握りにも注がれる訳で。実はもともと実家が魚屋。子供の頃から父親に連れられ築地に通っていたという英才教育（？）で仕入れる魚は折り紙付きだ。

例えばこの日のおまかせは上品な旨み際立つ愛媛のマダイに、脂をたっぷり湛えた石川のノドグロなど旬の味覚を織り交ぜた圧巻の11貫。

おまかせにぎり6600円

『鮨 矢野』おまかせにぎり 6600円 ※内容は仕入れで変わる（取材時は本まぐろ中とろ・鯛・赤身・白いか・のどぐろ・車海老・あじ・赤貝・帆立・玉子・うに・いくら） 魚は豊洲に足を運んで自分の目で見ていいものを仕入れる。繊細な包丁目を入れた白イカや軽く炙ったノドグロ、プリッと弾ける車エビなど上質なネタが揃う。ウニとイクラもたっぷりでうれしい。赤酢の風味を生かしたシャリには岩手「ひとめぼれ」を

客の食べる速度や酒の注文に合わせて酢飯の量など提供の仕方をいい塩梅に調整してくれる。シャリは脂が多い魚にも〆物にも合うよう白酢に赤酢のコクを加えてまろやかな味に仕上げたとか。そんなこんなで締めは小鉢に盛り付けたウニとイクラのご登場、わお！

コンセプトは「高級感とアットホームの融合」だそうで、全席に目が行き届く小さなカウンター空間にしたのも一人ひとりを気遣える上質で温かい店にしたかったから。

味も居心地も大満足です。

『鮨 矢野』店主 矢野則貴さん

店主：矢野則貴さん「お客さんが喜んでくれる笑顔が励みです」

『鮨 矢野』

［店名］『鮨 矢野』

［住所］東京都目黒区鷹番3-19-11

［電話］03-6452-2971

［営業時間］16時〜23時半（23時LO）

［休日］月（祝の場合は営で翌火休、他不定休あり※SNSで要確認）

［交通］東急東横線学芸大学駅西口から徒歩5分

【2024年9月開店】上物のネタに遊び心も添えた気鋭の店『鮨 八（や）えん』＠池袋

池袋北口の繁華街で面白い店を見つけた。

まず店内は靴を脱いで上がるスタイル。これが妙にリラックスできるし、品書きを開けば握りもお決まりはなくお好みのみ。モットーは“一魚一会”。その時々の魚との出合いを大切にする店主の、客に好きなものを食べて欲しいというやさしさなのだ。

大海老800円、炙りかまとろ1000円、真鯛500円、赤貝700円、うに1200円、いくら700円、

『鮨 八（や）えん』（手前から時計回りに）大海老 800円、炙りかまとろ 1000円、真鯛 500円、赤貝 700円、うに 1200円、いくら 700円 かまとろは塩で甘みを引き立てる。特大天然エビの弾力ある歯応えもたまらない。シャリ酢は合わせてから寝かせ角の取れた酸味に仕上げる

しかも、どれを選んでも想像を軽やかに飛び越えてくる。

つまみの「鰹塩たたき」は炙った皮目から滲む脂の上品な味わいに、赤貝の握りは身から放たれる鮮烈な香りにハッとした。以前は志木で25年も店を営んできた彼が、足立や埼玉の市場と確かな信頼を築いてきた証だろう。

加えて巻物も見逃せない。青森・田子産のスライスを仕込んだ「とろにんにく」や納豆＆筋子の「津軽」など変わり種もめっぽう楽しく酒が進む。

『鮨 八（や）えん』店主 増田崇雄さん

店主：増田崇雄さん「その日のおすすめのネタはご相談ください！」

『鮨 八（や）えん』

［店名］『鮨 八（や）えん』

［住所］東京都豊島区池袋2-46-2第二カドビル地下1階

［電話］03-6780-6559

［営業時間］18時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝の月

［交通］JR山手線ほか池袋駅西口（北）から徒歩4分

【2023年11月開店】確かな仕入れと技が光る人気店の間違いない旨さ『すし乾山』＠初台

始まりは2016年。初台「すし宗達」を皮切りに予約数か月待ちの渋谷「すし光琳」や人形町「すし其一」など人気店を手掛けてきた気鋭の寿司職人、新田真治さんが再び原点の街で繁盛店を生み出した。

ネタケースのないカウンターは町寿司風情の既存店よりやや高級だがご安心を。1貫88円〜の気軽さは健在、これが拝みたくなる極上ネタの神コスパなのである。しかも握りの姿形、味のバランスの見事なこと。

大将おまかせ（にぎり8貫・玉子つまみ・巻物1本）4880円

『すし乾山』大将おまかせ（にぎり8貫・玉子つまみ・巻物1本） 4880円 ※内容は仕入れで変わる。写真は本まぐろ中とろ・白いか・赤身・のどぐろ・車海老・小肌・赤貝・うに・ひもきゅう・とろたく・玉子 良質なネタはいいものをなるべく安く仕入れるよう仲卸との関係を築いた努力の賜物。酢飯は赤酢と白酢を配合

料理長曰く「持った時は崩れず、舌に乗せたらほどける」が理想で、硬めに仕上げた独自のシャリに合わせて魚は包丁目を時に深く、時に繊細に入れるなど工夫してネタとシャリが同時に喉を通るよう考えているそう。

数行前にも書いたけど、それがこの神コスパ！有難いことこの上ない。

『すし乾山』料理長 稲村彰宏さん、鮨職人 葛西国徳さん

料理長：稲村彰宏さん、鮨職人：葛西国徳さん「ネタは35種ほど。お好みでもお気軽にどうぞ」

『すし乾山』

［店名］『すし乾山』

［住所］東京都新宿区西新宿3-13-14

［電話］03-6383-3388

［営業時間］17時〜22時半（22時LO）

［休日］基本無休

［交通］京王新線初台駅北口などから徒歩10分

【2024年9月開店】一流の技をランチで味わう感動の10貫『鮨いとう』＠東銀座

寿司ひと筋44年。15歳で職人の世界へ飛び込み、有名店で活躍した店主の伊藤さんが還暦を前に自身の店を構えた。いわゆる高級店だが、土曜限定でお得なランチを始めたのは朗報でしかない。

そう私、肥田木が名を記して全力で推したいのがここ、『鮨いとう』である。

土曜日限定ランチ（握り10貫と巻物、お椀、デザート）6600円※完全予約制

『鮨いとう』土曜日限定ランチ 握り10貫と巻物、お椀、デザート 6600円（完全予約制）※内容は仕入れで変わる。写真は赤貝・スミイカ・いくら・雲丹・あじ・真鯛・本マグロ大とろ・赤身づけ・小肌・とろたく巻・玉子 大トロは口内でとろける旨さ。小肌は厚みや脂乗りなどで〆加減を調整する。魚沼産コシヒカリの古米と新米をブレンドしたシャリは酸味を効かせたバランスのいい味

昼のサービスとはいえ夜と同じ選り抜きの天然物を使い、魚の持ち味を生かすよう仕事を施したネタは熟練の技の結晶だ。筋がある大トロなら薄く切り付けて3枚で握り、赤身は厚めにするなど部位や個体で仕様を変えるのは当然、穴子は塩とツメの食べ比べで楽しませる。

ことに見惚れるのは握りの所作。指先まで流麗な無駄のない動きはまるで伝統芸能を観ているよう。職人魂が宿る凛とした1貫1貫だが、話せば柔和なお人柄もまた最高。

『鮨いとう』店主 伊藤順明さん

店主：伊藤順明さん「妻と娘の家族経営でおもてなししています」

『鮨いとう』

［店名］『鮨いとう』

［住所］東京都中央区銀座1-20-8吉澤銀座1丁目ビル5階

［電話］03-6264-4474

［営業時間］17時〜22時、土：11時半〜と13時半〜の2部制、17時〜22時※コースは最終入店20時

［休日］日・祝※土は不定休

［交通］地下鉄日比谷線ほか東銀座駅・有楽町線新富町駅1番出口から徒歩5分など

撮影／浅沼ノア（矢野）、西崎進也（八えん、乾山）、貝塚隆（いとう）、取材／肥田木奈々（矢野、乾山、いとう）、菜々山いく子（八えん）

