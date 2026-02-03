ムートンをブラッシングで育てる、一生モノの贅沢な習慣

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「一晩の休息」を「一生の財産」へ

と変える賢い投資

私の寝具店では、できるだけ高品質なものをリーズナブルに提供していますが、それでもシングルサイズ1枚で11万円ほどする「ムートン」の敷きパッド。値は張るのですが、寒くて眠れないとか、腰が悪いといった悩みがあるなら、かなりオススメできます。

毛皮のコートと同じく耐久性も高く、お客様のなかには30年以上同じ製品を使い続けている人もいるほどです。

氷点下の夜すら厭わない

「究極の防寒シェルター」

寒い季節の暖かさは別次元です。ウールのオーバーレイが羊毛のセーターだとしたら、ムートンのオーバーレイは毛皮のようなもの。

冷え性で眠れないという人であっても、ムートンなら難なく解消できるでしょう。

痛みの連鎖を断ち切り

体を深部から解放する

ムートンには1㎠当たり3000本もの羊毛が生えています。

その上で横たわると、無数の羊毛に支えられてカラダがふんわり浮いているかのような気分になります。

寝たきりになることで生じる褥瘡（床ずれ）も、最小限にとどめられるといわれていますから、腰などにこりや痛みを抱えている人も、ムートンなら安眠しやすいのです。

