北野天満宮の「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」で新感覚のアートを体験！蜷川実花によるイマーシブシアターも
2026年2月1日から5月24日(日)まで、京都市にある北野天満宮で「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」が開催される。日本の「美」と「文化」を京都から世界に発信してきた本フェスティバルは今年で10周年。アニバーサリーイヤーのフェスティバルをプロデュースするのは、アーティスト蜷川実花さんや大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーを務めたデータサイエンティスト宮田裕章さんなど、各分野のスペシャリストが集うクリエイティブチームEiM。歴史ある北野天満宮を舞台に、どのようなイベントを作り出すのだろうか。
【写真】蜷川実花with EiMのコラボレーションによるイマーシブシアター
■京文化の「華」と「静」を描くアートインスタレーション
まずは京都に根付く「華」と「静」の文化を体現した2つのアートインスタレーションを紹介しよう。1つ目は雪月花の三庭苑・梅苑「花の庭」で展開される《光と花の庭》。梅苑の木々に吊り下げられた1000本以上のクリスタルが、季節と光の変化とともに異なる表情を見せる屋外アートインスタレーションだ。
2つ目は御土居にある茶室「梅交軒」で展開される《残照》。咲き誇る花々と、落ち、萎れ、種へと変わっていく花々という、対照的な2つの表情を茶室の内部に共存させることで、いのちの循環に潜む静かな輝きを見出す空間を演出する。
これまで花や植物、自然を被写体に作品を手掛けてきた蜷川実花さんが、今回は生きている植物とアートを融合させたインスタレーションに初挑戦。季節の移ろいと自然光の中で変化し続ける作品は、まるで呼吸するような“生きた体験”に鑑賞者を誘ってくれる。
■数百年前を舞台にした物語に入り込むイマーシブ公演
さらに3月からはイマーシブシアター《花宵の大茶会》もスタートする。イマーシブシアターとは、観客が客席に座るのではなく、演者と同じ空間に入り込み物語の登場人物として体験する新感覚のパフォーマンスのこと。世界で活躍するダンスカンパニーDAZZLEと、蜷川実花with EiMのコラボレーションにより実現した本公演は、北野天満宮の風月殿にて2026年3月20日(祝)から5月24日(日)まで開催。
この公演はセリフがないノンバーバル形式で、舞台となる北野天満宮にゆかりのある登場人物たちが時代を超えて集い、400年前に豊臣秀吉が開催した北野大茶会の「幻の二日目」に列席する。鑑賞者は物語を観るのではなく、物語の登場人物として参加することで、茶会に立ち会い、時空を超えた目撃者となる没入体験を味わえる。
1000年以上の歴史を持つ北野天満宮で、唯一無二の新しいアート体験ができる「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」にぜひ参加してみてほしい。
■イベント情報
KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-
住所：北野天満宮 (京都府京都市上京区馬喰町)
アクセス：【電車】JR京都駅からバスで北野天満宮前停留所下車、徒歩約1分 【車】名神高速道路京都南ICまたは京都東ICから約30分
駐車場：250台 有料
会期：インスタレーション《光と花の庭》《残照》2026年2月1日〜5月24日(日) ※休苑日有
イマーシブシアター《花宵の大茶会》2026年3月20日(祝)予定〜5月24日(日)
時間：9時〜20時30分（最終入場20時）
定休日：公式サイトを参照
料金：インスタレーションチケット 大人(中学生以上)2800円(前売)、3000円(当日)、子ども(6歳〜12歳)1400円(前売)、1500円(当日)
インスタレーションチケット+イマーシブシアター鑑賞チケット 平日プレミアム1万5000円(前売)、1万6000円(当日)、平日一般1万円(前売)、1万1000円(当日)、土日祝日プレミアム1万6000円(前売)、1万7000円(当日)、土日祝一般1万1000円(前売)、1万2000円(当日)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文=レックス 二宮大輔
