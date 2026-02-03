¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸Ñ¡×¤ò¿À¤È¤·¤Æã«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡ÄÅÔ»Ô²½¤·¤Æ¤â¡Ö¸Ñ¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¡×¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÍýÍ³
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¸Ñ¡×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿®¶Ä¤Î¤µ¤ì¤«¤¿
¸Ñ¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¿¼¤¤°ð²Ù¼Ò¡Ê¤¤¤Ê¤ê¤·¤ã¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤ËÌó3Ëü¼Ò¤Ë¤ª¤è¤Ö¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÃæ¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð±ÀÃÏÊý¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢È¬±À¤Ï¾¾¹¾¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î°ð²Ù¼Ò¤ò¹¥¤ó¤À¤Û¤«¡¢µÏÃÛÂç¼Ò¤Î¿À°è¤Ë°ð²Ù¼Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Ï¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Ë¼ý¤á¤¿¡Ö¸Ñ¡×¤Ç¡¢¸Ñ¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¿®¶Ä¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¸Ñ¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤Ó¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¹Í¤¨¤«¤¿¤Îº®Íð¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ñ¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¿®¶Ä¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤Ù¤ë¡£
¸Ñ¿®¶Ä¤Ï¡¢¸µ¡¹¡¢Ãæ¹ñ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤º¿ÀÆ»¤Î¿®¶Ä¤È´ñÌ¯¤Ê¶ñ¹ç¤Ëº®¤¶¤ê¤¢¤¤¡¢¼¡¤ËÊ©¶µ¤Î¼öË¡¤Ê¤É¤Î´ÑÇ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÊÑ¼Á¤·¡¢¿®¶Ä¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÈÌ¤ÎÌ±½°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¿¤ÀÃ±¤Ë¸Ñ¤¬¶²¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ê¸«Êý¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÇÀÌ±¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤ò¿ò¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¡¡¡Ê¡Ö¸Ñ¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¶¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2015Ç¯¡Ë
¸Ñ¤ò¡Ö°¤¤¿À¡×¤È¤·¤Æµ§¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÁ±¤¤¿À¡×¤È¤·¤Æµ§¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢È¬±À¤Ï¡¢¡Ö°ð²Ù¤ÏÁ±¤¯¡×¡¢¡Ö°ð²Ù¤Î¸Ñ¤âÁ±¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿Çò¸Ñ¤È¹õ¸Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çò¸Ñ¤Ï·É¤ï¤ì¡¢¹õ¸Ñ¤Ï»¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤³¤ó¡×¤ÈÌÄ¤¯¸Ñ¤ÏÁ±¤¤¸Ñ¡¢¡Ö¤¯¤ï¤¤¡¢¤¯¤ï¤¤¡×¤ÈÌÄ¤¯¸Ñ¤Ï°¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
ÍÅ²ø¸Ñ¤Ï»°¤Ä¤Î°¤¤½¬À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½Ð±À¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÉÝ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ìÈÖÌÜ¤Ï¡¢»ÅÊÖ¤·¤äÃ±¤Ê¤ë¤¤¤¿¤º¤é¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¿Í¡¹¤òÍÅ½Ñ¤Ç¤¿¤Ö¤é¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆóÈÖÌÜ¤Ï¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î²ÈÍè¤È¤·¤Æ¤½¤Î²È¤ËµïÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£»°ÈÖÌÜ¤¬ºÇ°¤Ç¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼Ù¡Ê¤è¤³¤·¤Þ¡Ë¤Ê¹Í¤¨¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Åö¿Í¤òµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤¿¤¦¤Á¤Þ¤ï¤é¤»¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸ÑØá¡Ê¤¤Ä¤Í¤Ä¡Ë¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸Ñ¤Ï¿Í´Ö¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤â¶õ´Ö¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢²¿¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£È¬±À¤Ï¤½¤ó¤Ê¸Ñ¤ÎÎÏ¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤Î»×ÁÛ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿º£Æü¤Ç¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤âÆüËÜÅª¤Ê¡Ö¸Ñ¤Ø¤Î¿®¶Ä¡×
ÃæÂô¿·°ì¤Ï¡¢°ð²Ù¤Î¿À¤Ï¤Û¤ó¤é¤¤¤ÏÆ»ÆÁ¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢°ð²Ù¿À¤Î»Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëè¸µÈÆôÅ·¡Ê¤À¤¤Ë¤Æ¤ó¡Ë¤«¤é¤â¡¢Æ»ÆÁÅª¶µ·±¤ò°ú¤¤À¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¤Ù¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âè¸µÈÆôÅ·¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÊèÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç»àÂÎ¤ò¿©¤Ù¤ëµÛ·ì¤Î½÷¿À¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ÀÊ©½¬¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ðºî¤Î¿À¤È½¬¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¤ÎÊèÃÏ¤ä¸ÅÊ¯¤ÎÀ×¤Ê¤É¤Ë¡¢°ð²Ù¿À¤Ïã«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢°ð¤Î¤è¤¦¤Ê¿¢Êª¤Ï½÷¿À¤Î»àÂÎ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸ÅÂå¿ÀÏÃ¤¬Àø¡Ê¤Ò¤½¡Ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÊè¾ì¤Î½÷¿À¤Ç¤¢¤ëè¸µÈÆôÅ·¤¬¡¢·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ð²Ù¿À¤ÏÀ¸¤È»à¤Îº¬¸»¤«¤é½Ð¸½¤·¤Æ¤¯¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´ÖÀ¤³¦¤ÎÆ»ÆÁ¤Ê¤É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°ð²Ù¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¼Á¤ò±£¤·¤Æ¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£Æü¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡ÊÃæÂô¿·°ì¡Ø·§Æï¤ÎÀ±¤Î»þ´Ö¡Ù¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡¢2016Ç¯¡Ë
È¬±À¤Î¡Ö¸Ñ¡×¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»Ô²½¤È¸Ñ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌ±Â¯³Ø¤ä¸½ÂåÌ±ÏÃ¸¦µæ¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤Ë¸¸¤ÎÎó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Îµ»»Õ¤¿¤Á¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÍÅ²ø¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸Ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ò×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¹¥¤à¡£Ìë¤Ë¤Ï¡¢°ì¸«ÄóÅô¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡Ë¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÎÍÍ¤Ê¡Ö¸Ñ²Ð¡×¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍÅ½Ñ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢·ë¤ó¤À»Ø¤Ç¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤Î·Á¤ò¤³¤·¤é¤¨¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤«¤é¸Ñ²Ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ©¤ò¤Õ¤¤«¤±¡¢Ç°Ê©¤ò¾§¤¨¤ì¤Ð¡¢¸Ñ²Ð¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡Ê¡Ö¸Ñ¡×¡Ë
¸Ñ¤È¤¤¤¦Æ°Êª¡¢¿À¡¢ÀºÎî¤Î¤â¤Ä»¨Â¿¤ÊÀ³Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»¨Â¿¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢ºÇ¤âÆüËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÈ¬±À¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÅÁÀ÷ÉÂ¤Î¡Ö±ÖÉÂ¿À¡×¤Ë¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë»ö¼Â¡×
