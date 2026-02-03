【難解英熟語】”As well as” ってどういう意味？…and と同じだと思うと危険です
あなたはわかりますか？
突然ですが、“as well as” ってどういう意味か分かりますか？
なんとなく「〜もまた」っぽい雰囲気があって、and と同じように使えると思っていませんか？実はこの熟語、and と完全に同じ感覚で使うと危険です。英文の意味の中心（どっちが主役か）が変わってしまうことがあります。
気になる正解は……
正解は・・・
「〜に加えて」でした！
“As well as A” は、「A だけでなく、それに加えて」というニュアンス。and のように対等に並べるというより、前に置いたものがメインで、後ろは“追加情報”になりやすいのが特徴です。
語源のイメージとしては、「〜と同じくらい（as well）＋さらに（as）」みたいな感覚で、「Aと同様に、それも」と付け足すイメージです。
例文を見てみましょう。
She speaks English as well as French.
彼女はフランス語だけでなく英語も話す。
We need to focus on quality as well as speed.
スピードだけでなく品質にも注力する必要がある。
主語が同じでも、動詞の一致（単数・複数）は前の主語に合わせるのが基本です。
and っぽく見えて、実はクセがある。だからこそ、使い方まで含めて押さえておくと武器になります。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。
