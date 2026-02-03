「女性は台所で食事」「男性よりも敷布団の枚数が少ない」…女性たちが「夫の実家」で目の当たりにした「ありえない男尊女卑」

2025年に世界経済フォーラムから発表された日本のジェンダー指数（男女の格差）は118位で、先進国の中では最も低く、過去にさかのぼってみても20年ほど低空飛行を続けている。

現在は各業界が男女格差解消に向けてさまざまな取り組みを行っているが、それでも「家」という単位で見ると、男尊女卑としか言えない扱いに悩む女性が数多くいる。女性が抱える問題や心の闇、家族間のトラブル、子育てなどをテーマに執筆活動を行っているライターの清水芽々氏が取材した。

女性は台所で食事をさせられる

埼玉県在住の江田愛花さん（仮名・30歳）は一昨年に福島県出身の夫（28歳）と結婚。昨年末から年始にかけて初めて夫の郷里に帰省したが、そこでとんでもない出来事に遭遇したという。

「お正月に親戚が集まった時のことです。男性陣が座敷で宴会をしている間、親戚の女性たちは中学生の姪っ子から91歳の祖母に至るまで、全員が台所に詰めて料理やお酒の用意をしているんです。〆のお雑煮とお茶を出して一息ついてから、やっと女性たちの食事になるんですが、場所は台所のままです。台所と言っても今風のキッチンではなく、昔ながらの土間です。

申し訳程度に石油ストーブは置いてありますが、地面は氷のように冷たく、隙間風も入る。そのうえ、『寒いから』という理由で座敷へ続くドアは締め切られているので冷蔵庫の中にいるようでした。男性が座敷で食事をしている間、女性は下働きのように台所で料理をするのが夫の実家の風習だそうで、食事も男性陣の残りもの……。こんなことがいまだにまかり通っていることに驚きを隠せませんでした」

愛花さんの夫は妻を気遣って、時折台所に顔を見せていたそうだが、母親や伯母さんたちから「男は台所になんか来るもんじゃない」と追い返されたそうだ。

「私は黙っていられないタチなので、『こんな男尊女卑、おかしくないですか？』と尋ねたんですが『昔からの決まりだからねえ』で片づけられちゃいました。とんでもない家の男と結婚したと思いました」

次回からの帰省は夫だけにするそうだ。

男の敷布団は2枚、女は1枚

東京都在住・狩野美咲さん（仮名・33歳）は3年前、ニュージーランドに旅行中に現地で働く日本人の夫と知り合い、半年後に結婚。そのままニュージーランドで暮らしていたものの、子どもが生まれたこともあって、昨年の夏に帰国。九州にある夫の実家に孫を見せに行った際、こんな体験をしたという。

「和室の客間に泊まることになったんですが、2組敷かれている布団の高さが違うんです。片方はマットレスの上にふかふかの敷布団が敷いてあるのに、もう片方は薄い敷布団1枚でした。『もしかしてお布団が足りなかったのかな？』と夫に聞いたら、『違うよ。男のほうが女より敷布団が多いって決まってるんだよ』と、さも当然みたいな言い方をされました。そんな決まり、30年以上生きて来て見たことも聞いたこともなかったのでびっくりでした」

夫の実家では、洗濯物も男物を女物より高い位置に干さなければいけないなど、信じがたい決まりが多々あったそうだ。

「何でも、夫の実家には『常に男は女を見下ろす所にいるべし』といった家訓があるらしいです。『だから、性行為も騎乗位はダメなんだよ』と夫に言われて、あまりのバカバカしさに開いた口が塞がりませんでした」

1歳の子どもと添い寝をする美咲さんは敷布団2枚のほうを使ったそうだが、翌朝起こしに来た義母に「そっちは男が寝るほうだよ」と叱られたという。

