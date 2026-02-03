「サウナーは本当に幸福なんですか？」に対する意外な研究結果…「サウナとウェルビーイング」関係性明らかに

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

定期的なサウナ入浴は、身体的・精神的・社会的に良い状態を保つために役立つ可能性がある。なかでも“精神的に良い”状態とサウナ入浴は関連すると考えられている。

サウナは幸せや生きがいにつながるのか

人の幸せにとって健康は欠かせませんが、肉体が健康であるだけでは「真の健康」とは言えません。生きていくうえでは、身体的・精神的・社会的に良い状態を保てていることが重要で、これを「ウェルビーイング」と言います。

英語にすると「Well-being」、つまり「良い状態」ということですが、この状態は短期的なものではなく、「生きがいが感じられている」「人生の意義を見出せている」など、持続的な幸福を含む概念であるとされています。

しかも、多様な個人一人ひとりが幸せや生きがいを感じられるということは、私たちを取り巻く地域や社会が、幸せや豊かさを感じられる、良い状況であるということでもあります。

つまり、私たちが「ウェルビーイング」を実感するためには、一人ひとりが「自分自身の心身の状態を良くしよう」という意識に加えて、「社会を良くしていこう」という意識を持つことが大切だということになります。

では、サウナを利用することによって、これらの意識が高まり、実際にその実現に向けて動き出すことができるかというと、「その可能性は否定できない」という程度の分析に留まっています。

「サウナとウェルビーイング」関係性は…

ウェルビーイングとサウナの関係性についての検証は、過去に、29ヵ国における17〜80歳のサウナ入浴者482名を対象として実施されています。

内容としては、研究対象者を、サウナ入浴習慣が「月16回以上ある人」「月5〜15回ある人」「月4回以下の人」の3群に分類。「精神的ウェルビーイング」「身体的ウェルビーイング」の度合いを回答してもらうというものです。

研究の結果、サウナ入浴の頻度の違いで差が現れたのが、「精神的ウェルビーイング」のほうでした。サウナ入浴習慣が「月5〜15回ある人」群が、3つのグループのなかでもっともスコアが高いという結果が出ています。

なぜ、「月16回以上ある人」がもっとも高い数値でなかったかのでしょうか。一つの可能性としては、「精神的な健康問題を抱えている人が治療を目的に頻繁にサウナを利用している」ということが考えられます。

いずれにせよ、今後この仮説が立証された暁には、社会全体のウェルビーイング実現のために、サウナがより役立てられることになるでしょう。

【こちらも読む】『“月に9回以上”サウナに入ると、まさかの「認知症予防」に…フィンランド人が提唱する《驚きの研究結論》』

