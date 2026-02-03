2025年11月21日、台湾台北市で開催された鴻海テックデーでフォックストロンの新型モデルT電気バスが展示された（写真：新華社／アフロ）

（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）

EVバスの新会社設立に踏み切った鴻海と三菱ふそうの戦略

今年1月22日、三菱ふそうトラック・バスと台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業は日本にバス開発・製造のための新たな合弁会社を設立すると発表した。

出資比率は三菱ふそう、鴻海がそれぞれ50％で、新会社のCEO（最高経営責任者）には三菱ふそうの高羅克人氏が、会長には元日産自動車で現在鴻海のEV事業のトップ（CSO＝最高戦略責任者）を務める関潤氏が就任予定であるという。

バス事業に関する合同記者会見を開いた三菱ふそうトラック・バスと鴻海精密工業。（右から）関潤・鴻海精密工業グループ最高戦略責任者、高羅克人・三菱ふそうトラック・バス バス事業本部長、カール・デッペン・三菱ふそうトラック・バス社長（2026年1月22日、写真：日刊工業新聞／共同通信イメージズ）

両社の発表によれば、新会社はバス専業。鴻海傘下の自動車メーカー、フォックストロンのプラットフォームを用いた電動バスの研究開発・生産と既存のディーゼルバス事業の両方を展開する計画だ。

両社は昨年8月にバス事業を巡る協業を発表していたが、今回の新会社設立はその大きな一歩に位置付けられる。

三菱ふそうと鴻海はなぜバス事業の協業に踏み切ったのか。今日における世界のバス業界の二大テーマは、電動化によるCO2排出量削減と自動運転対応。それで世界の競争に打ち勝つという当面の目標はもちろん両社共通だ。しかし、その目標を巡る両社の状況は異なる。異なるからこそ協業が成立したと言っていいだろう。

まずは日本側の三菱ふそう。日本のバス製造は高度成長期からバブル時代にかけては三菱自動車、いすゞ自動車、日野自動車、日産ディーゼル工業の4社が激しいつばぜり合いを演じるホットなセクターだったが、ここ30年ほどは時折薄日が差すことはあれど、基本的にはまったく儲からない“構造不況業種”となっていた。

日野といすゞはバス事業を統合したうえでジェイ・バスに分社化。日産ディーゼルがボルボ傘下に入って改名されたUDトラックスはバス事業そのものから撤退している。

三菱ふそうは単独ブランドを維持しているが、規模が小さい日本のバス市場だけではどうにもならない。マイクロバスの「ローザ」はアジア、中南米などへの輸出である程度成功しているものの電動化が進んでいないため、今後の規制対応は不透明。

中大型は高速バスや連接バスなど日本では需要の薄い分野に対応できず世界性を持てていない。ちなみに親会社ダイムラートラックも本拠地欧州ではトレイトングループ（フォルクスワーゲン系）、ボルボバス、IVECO（フィアット系）などに押され気味だ。

ダイムラートラック、三菱ふそうとも、電動化技術や自動運転技術を持ち合わせていないわけではなく、トラック分野の技術開発では主要プレーヤーの一角にいる。だが、公共交通機関のバスと物流のトラックでは優先的に解決すべき技術テーマが大きく異なる。

大きさや空載重量がトラックと似ているからといって、次世代バスも簡単に作れるというわけではないのだ。高い技術は求められるが利益を出しにくいバスの電動化、自動運転化を他の企業との提携で乗り切れるのであれば、それに越したことはないという状況だった。

「ジャパンモビリティショー2025」でブリーフィングを行う三菱ふそうトラック・バスのカール・デッペン社長（2025年10月29日、写真：日刊工業新聞／共同通信イメージズ）

台湾で実績上げるも国内だけでは伸びない鴻海の焦燥

一方、鴻海傘下のフォックストロンはどうか。こちらは同じ台湾の自動車メーカーで日産自動車と関係が深かった裕隆汽車を母体として2020年に発足したばかりの歴史の浅いメーカーだが、2021年には大型の「モデルT」という電動バスを作り、すでに路線バスに導入されている。

鴻海のEVバス「モデルT」（2021年撮影、写真：NNA／共同通信イメージズ）

2024年には全長7mクラスのタウンバス型「モデルU」を発表し、ラインナップ拡充に突き進んでいる。

実用モデルで早速実績を積み重ねているフォックストロンだが、その立場は決して強いとは言えない。

台湾で電動バス市場が急激に立ち上がっているのは、政府が2030年にバスの全電動化という方針を打ち出しているためだが、その台湾で最も強いのはフォックストロンではなく華徳動能科技（RAC Electric Vehicle）。電動バス分野では15年以上の歴史があり、日本でも住友商事を通じて古いディーゼルバスを電動バスとして再生するビジネスを展開している。

次点が成運汽車で、耐久性の高さや超急速充電が可能なことで知られる東芝のチタン酸リチウムイオン電池を採用して評判を高め、シェアを伸ばしている。フォックストロンはあくまで三番手グループなのだ。

需要が限られる台湾の国内市場で上位2社のシェアを奪いにかかるだけでは、ビジネスの広がりは到底望めない。フォックストロンがバスで成長を遂げるには、グローバル市場に早期に打って出ることが必須条件だ。

だが、現実には大きな壁が立ちはだかる。乗合バスは一般に100万km、長距離バスでは100万マイル（160万km）程度の製品寿命が要求される世界。耐久性はもちろんのこと、故障や整備による運休期間がどのくらい短くて済むかなど、顧客となる旅客輸送会社のバスを見る目は非常に厳しい。

現在、電気バスの世界首位は中国のBYDだが、顧客の信頼を得るまでには長い年月を要した。鴻海もこの先無事に実績を積み続けられればいずれ信頼を得られるであろうが、その間に先行メーカーに顧客を囲い込まれてしまうと、それを切り崩すのは容易ではない。

北海道にEVバスを納入する中国BYD（写真：新華社／アフロ）

「プラットフォーマー戦略」を取る関潤氏の狙い

顧客の信頼をなるべく短期間で得るために関潤氏が一貫して取っているのが、自社ブランドでの展開にこだわらない「プラットフォーマー戦略」だ。

前述のように最終顧客である旅客輸送会社の信頼をダイレクトに得るのは非常に難しい。しかし、自動車のグローバルメーカーに中間顧客になってもらうのは、それに比べるとハードルが低い。

前者は実績でしか評価ができないが、後者は長年クルマ作りで鍛え上げてきた技術評価や性能試験によって、手を組んだ後に問題が起こらないかどうかをある程度予測する能力を持っているからだ。

今回の三菱ふそうとの提携で自社開発のバスが採用され、おまけに日本に合弁の製造拠点を持てるというのは、三菱ふそう、ダイムラートラックからお墨付きをもらったようなもの。今後協業を通じて発生するであろう技術交流でさらにクルマ作りが磨かれることも期待できる。

日産のトップ人事で社長になれず、その後に日本電産の社長となったものの創業者の永守重信氏との軋轢で退社し、鴻海に流れ着いた関潤氏にとっては、経営者として初めて手にした大きな成果と言っていい。

記者発表の場で満面の笑みを浮かべながら自動運転のビジョンをアピールしたのもむべなるかなというものだろう。

鴻海精密工業グループCSOの関潤氏（2025年4月撮影、写真：日刊工業新聞／共同通信イメージズ）

“身内競合”の火種も抱えるバス製造の国内勢力図

一方で気になるのは、この提携劇に伴う日本のバス製造の勢力地図の変化だ。

先に述べたように、三菱ふそうと日野自動車は今年経営統合するが、日野自動車は現在、いすゞとバス事業を共同で行っている。鴻海と三菱ふそうが共同で設立する新バスメーカーが電動バスだけでなく三菱ふそうの既存のディーゼルバスも手がけるとなると、その新会社とジェイ・バスは競合関係となり、三菱ふそうと日野自動車が身内で食い合うことになる。

シナリオはいくつかある。第1は現状維持。三菱ふそうと日野は持株会社アーチオンの傘下に入るが企業としては別個であるため、バス事業について日野自動車は三菱ふそう・フォックストロン陣営に入らず、いすゞとの協業を続けるという道だ。

第2は日野自動車がいすゞとの協業を解消し、新会社に合流するというもの。その場合、いすゞは採算面から単独でバス事業を行う意味合いを失い、撤退する可能性が出てくる。

第3はバス事業限定でいすゞ、日野自動車の両社が新会社に合流するというもの。だが、これは独占禁止法をどうクリアするかという問題が残る。

ともあれ三菱ふそうと鴻海による新会社設立は両社のシナジーにとどまらず、衰退する日本のバス製造業界にとって大きな転換点になりそうなだけに、今後の展開には要注目だ。

筆者：井元 康一郎