「政府はなにもしてくれない」「離婚したらアンダークラスに」…「階級社会ニッポン」の寓話からわかる日本社会の「悲惨な現実」

時給1226円、貯金ゼロ、未婚。地下街のコンビニで働く「モグラ君」。

ある日、ふと自分の境遇を疑問に思ったモグラ君は、意を決して「地上」に出る。そして「階級の差」を目の当たりにする。

トラのガオガオ商店街

モグラ君が裏通りを歩いていると古びた看板の商店が目に入った。

〈トラヤ雑貨店〉──昭和の香りが残るその店には、年季の入ったトラのおじさんがいた。

「らっしゃい！ 買うなら早く決めな！」

モグラ君が戸を開けると、トラは開口一番、文句を言った。

「最近の若いモンは見るだけ見て何も買わん！ こっちは毎日仕入れてんだぞ！」

モグラ君はおそるおそる言った。

「すみません……ただ、話を聞きたくて……」

「話？ 話ならラジオでも聞いてろ！ ったく、こっちは忙しいんだ！」

しばらくすると、ふと手を止めたトラがぽつんと言った。

「……昔はな、この店もにぎわってた。子どもが駄菓子を買いに来て、近所の奥さん連中が雑談して……」

「今は？」

「今は誰も来ねえ。みんなネットで買う。補助金もない。税金ばっかり取られてよぉ……」。そこでトラおじさんが吠え始めた。

「政府はな、口ばっかりで何もしてくれねぇ！ "地域活性化"だの"中小支援"だの言ってるが、実際は大企業ばっかり優遇しやがる」

モグラ君は静かに尋ねた。

「それでも、このままお店を続けるんですか？」

トラおじさんは少しだけ笑った。

「そりゃそうよ。ここは俺の"城"だ。誰にも指図されずに生きるってのは、なかなかいいもんだぞ。ブツブツ文句言いながらでもな」

旧中間階級

個人または家族とともに小さな事業を営む、いわば自営業者。資本主義的企業の領域から独立した存在。もともとは資本主義社会の中間階級だったが、新自由主義の浸透とともに政府の保護を失い、経済基盤が弱体化、現在は階級内部の格差が大きい。ただし自分のペースで仕事ができるところに魅力を感じる人も多い。

658万人（就業人口の10.3%/個人年収411万円/世帯年収669万円/総資産額3769万円

リスの枝の巣

モグラ君が都会の住宅街に入ると、そこには無数のマンションとアパートが立ち並んでいた。ベランダには洗濯物が揺れ、窓の奥にはテレビの光がちらちらと漏れていた。

その一角に、リス母さんが住んでいた。

子どもを保育園に送り、スーパーで特売品を探し、パート先のレジで笑顔を貼りつけ、帰宅後は夕飯の支度と洗濯と明日の準備。朝から晩まで、まるで枝の上を跳ねるようにクルクルと動き回っていた。

モグラ君は、マンションの階段下で声をかけた。

「こんにちは……ここに住んでるんですか？」

リス母さんは買い物袋を抱えながら、息を切らして答えた。

「そうよ。夫と子どもふたりの4人暮らし。2DKの狭い部屋だけど」

「働いてるんですか？」

「うん。パートで週5。夫の収入だけじゃ足りないから」

「それって、安心ですか？」

リスは、エレベーターのボタンを押しながら言った。

「安心……してるふりはしてる。でも、もし夫が倒れたら？ 会社が潰れたら？ 離婚したら？ たぶん全部、崩れちゃう」

「崩れたら、どうなるんですか？」

「地下よ。モグラ族の谷。たいていのシングルマザーはそこへ行くの。非正規で子育てして、生活保護の申請して……ああ考えたくない」

話はおしまいとばかり、リス母さんは、玄関の鍵を取り出した。

「なかなか気づかれにくいけど、私たちって本当に忙しいのよ。止まったら落ちるから。リスは跳ね続けないと、生きていけないの」

パート主婦

大部分が新中間階級または正規労働者階級の夫を持ち、生計の多くを夫に依存しており、独立した階級とは言えない。非正規雇用の状態で働いている人々で、そのため離婚してシングルマザーになると、アンダークラス階級に移動するケースも多い。

788万人（就業人口の12.3%）

