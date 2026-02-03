「新築マンション投資」は地獄の始まり…新宿「7000万円のワンルーム」が売れる、巧妙すぎる営業の「危ない常套句」

「せっかく買うなら、設備も最新でピカピカの新築がいい」

自分が住み続けるマンションを買うなら、その気持ちもわかります。しかし、不動産投資で新築マンションを購入した場合、契約した瞬間に数百万円、場合によっては1000万円もの資産価値が吹き飛ぶ「新築プレミアム」というカラクリがあるのをご存知でしょうか。

先日も、私にお問合せをいただいたお客様から「新築マンションを買って、大変なことになってしまった」というご相談がありました。同業者として、「なぜ、不動産会社はそのリスクを事前に伝えなかったのか？」という憤りを感じました。

そこで、私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、投資するなら「新築」より「中古」を選ぶべき理由をお伝えします。

不動産投資は「中古マンション一択」と断言するワケ

新築マンションは、買った瞬間に価値が下がる理由はおわかりただけたと思います。では中古マンションはどうかと言うと、近年の賃貸市場は家賃上昇トレンドが続いており、私の会社が扱っている中古マンションを見ても、平均すると9000円近くも家賃が上がっています。

特に、優良な中古物件は、長期間同じ入居者が住んでいるため、現在の家賃相場よりもはるかに安い賃料で貸し出されている物件が数多く存在します。

例えば、先日、私の会社で扱った新宿区の若松河田駅近くの築13年の中古マンションは、今の相場なら12万5000円取れるポテンシャルがありましたが、たまたま10万3000円の家賃で貸し出されていました。物件価格は3300万円台です。

もし、この入居者が退去し、家賃を12万5000円に上げることができれば、この物件の資産価値は一気に4000万円近くまで跳ね上がる可能性があります。優良な中古マンションで、同じ入居者が長く住み続けている物件は、現在の家賃が「最安値」である可能性があり、将来的な値上がりの伸びしろが大きいのです。

それに対し、新築マンションはスタート時が家賃も価値も「最高値」で、そこからは価値が下落し始める可能性が高いと言えるでしょう。

なぜ、それでも「新築」を買ってしまうのか？

このところ、マンション価格が高騰していますが、新宿の富久町に建った新築マンションが、25平米で7000万円の価格で出ていたときは、さすがに私も驚きました。このような非常識な価格の物件でも、営業トークに乗せられて購入する資産家やお金持ちはいます。では、なぜこれほど不利な新築物件を買ってしまう人がいるのでしょうか。

理由の1つは、新築販売業者の営業手法にあります。彼らは、顧客に「ちょっと考えてから」と検討する時間を与えないようにし、その物件の魅力やお得感を伝え続けて、その場で契約を迫るのです。なぜなら、一度持ち帰ってネット検索やChatGPTなどの生成AIで調べられてしまったら、新築マンションへの投資がいかに不利かすぐにバレてしまうからです。

「そんな営業に安易に引っかかるほうが悪いのでは？」と思われるかもしれませんが、投資で損したくないと真剣に考えているのは、みなさん同じです。しかし残念ながら、不動産市場は複雑です。投資に興味を持ったものの、情報リテラシーにまだ不安を感じている層が、電話やSNSを使った強引かつ巧妙な営業のターゲットにされてしまうのです。

新築マンションに投資して損失を被っても、資産形成におけるダメージが小さければ、「この物件を選んだ自分が悪かった」と諦めもつくかもしれません。しかし、毎日コツコツ働いているサラリーマン投資家が、彼らのようなお金持ちと同じ土俵に上がって新築に手を出すと、取り返しのつかないことになりかねません。

より得をする「中古マンション投資」という選択肢があるのに、わざわざ損をする可能性が高い新築を選ぶ合理的な理由など何ひとつないのです。

