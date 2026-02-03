イケアの大量閉店は中国から逃げ出す準備か…リスク大国を見限り始めた家具大手が狙う「次なるドル箱市場」

もはや中国市場は足かせ

家具大手のイケアが中国事業の戦略転換を進めている。

同社は1月、中国国内の大型7店舗の閉鎖を発表。実店舗数は41から34へと約2割近くも減少する。1998年の上海進出以来、規模拡大を続けてきたが、2010年代後半から収益が鈍化し、売上高は2019年比で2割近く減少した。

背景には経済成長の鈍化やコロナ禍の都市封鎖、不動産バブル崩壊による家具需要の減退、消費者の節約志向がある。

前編記事〈中国と蜜月だったイケアがまさかの大量閉店…イケアの家具を買えなくなった「中国人の悲しい転落」〉では、イケアと中国の関係性や大量閉店を引き起すに至った転換点を詳しく解説している。

現在、イケアは中国の家具市場で競争激化にも直面している。

影響を与えているのは、中国国内の過剰な家具生産能力だ。

これは、需要を大きく上回るマンション建設からも読み取れる。EV（電気自動車）や鉄鋼製品同様、家具の分野でも価格競争は激化している。わが国のニトリのほか、居然之家（イージーホーム）、欧派家居（オッペインホーム）、名創優品（ミニソー）など競合相手は多い。

一方で、中国の消費者の節約志向は高まっている。米・中対立などを背景に、原材料などの供給網の再構築コストも増えただろう。値引き競争も激しい。

イケアにとって、中国市場はすでに収益力向上の足かせになっているとの見方は多い。

“脱中国”が念頭にある？

そうした変化に対応するべく、大型7店舗を閉鎖する一方、オンライン販売や所得水準の高い大都市での小型店舗展開にリソースを集中させ、一定のシェアを維持するつもりなのだろう。

それは、今後のチャイナリスクの低減にも役立つ。

大型店舗を中心に中国事業を運営する場合、サプライチェーンや物流網の規模も大きくなるため、急激な環境変化に即座に対応するのは難しい。

それに対して、小型店舗は人件費や電力料金など店舗運営のコストを抑えやすい。販売面積が小さい分、店舗閉鎖時の在庫の移動なども行いやすい。主要都市での小型店舗の展開は、車を持たない中高所得層の消費者の要望に、より丁寧に対応するためにも重要だ。

さらに、オンライン販売であれば、出店や閉店など店舗運営にかかるコストを抑えられる。アリババやJDドットコムのプラットフォームを活用すれば、自前でネット通販システムを開発・管理する費用も削減できる。

7店舗の閉鎖、そして小型店舗やオンライン販売の拡充により、イケアは当面の中国市場の変化に機敏に対応する体制を整備しようとしているのだろう。

その根底には、脱中国が念頭にあるはずだ。イケアは、中国でできるだけ収益を獲得しつつ、状況に応じて事業の縮小・撤退を考えているのだろう。

一方、新たな成長市場の一つとして、イケアはインドを重視しているようだ。

1月19日、今後５年間でインドへの投資を2000億ルピー（約3400億円）⁠超に引き上げると発表した。投資額はこれまでの2倍以上で、中国市場に対する姿勢とは明らかに異なる。

イケアに続く企業は今後も増える

同様にアセアン地域も重視している。ベトナムでは供給網の構築に取り組み、タイやマレーシアなど中長期的に成長期待の高い市場にも進出し始めた。

さらに、イケアは南米市場の開拓も急ぐ。中国で初の店舗閉鎖に踏み切った2022年、チリでは南米初の店舗をオープンした。2023年にはコロンビアにも出店。現在、ペルーへの出店を計画中のようだ。

また、米国のイケアは関税政策への対応策として、国内工場からの調達を増やしている。イケアは脱中国を急ぎつつ、世界の需要を取り込む事業戦略を着実に実行している。

注目されるのは、イケアが地産地消のビジネスモデルの構築を重視し始めたことだ。

それに加え、スウェーデン企業に共通するリサイクルなど、地球環境の持続可能性を重視した経営理念を進出先の市場で実行している。それにより、多様な利害関係者とより良い関係構築を目指している。

イケアの事業戦略の変遷は、わが国の企業にとって示唆に富む。

チャイナリスクの低減をはじめ、企業は事業環境の変化に迅速・柔軟に対応しなければならない。特に、中長期的に成長期待の高い国や地域に進出して、高いシェアを獲得することは急務だ。

その上で、各企業の経営理念に基づいた顧客サービスを提供する。今後の世界経済の変化に対応しつつ長期存続を実現するため、そうした事業戦略に取り組む企業は増えるだろう。イケアの事業戦略は参考になるはずだ。

----

【さらに読む】〈中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」