¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë ¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÎGK³èÍÑ¤ÏÀï½Ñ¤Î¾ï¼±¤È¤Ê¤ë¤«
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè85²ó¡¡¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥È¥ë¥Ó¥ó
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎGK¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥È¥ë¥Ó¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¾ï¤ËGK¤òÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¾å¤²¤ëÀï½Ñ¤¬¡¢¤³¤ÎÀèÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥È¥ë¥Ó¥ó¤ÏCL¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿£µ¿ÍÌÜ¤ÎGK¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎGK¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥È¥ë¥Ó¥ó¡¡photo by Getty Images
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£¸Àá¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î98Ê¬¡£¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÏFK¤òÆÀ¤Æ¡¢GK¥È¥ë¥Ó¥ó¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«»ö¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆÀÅÀÄ¾¸å¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡££´¡Ý£²¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡GK¤ÎÆÀÅÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î£±ÅÀ¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë³ê¤ê¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡££³¡Ý£²¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¾å¤¬¤ì¡ª¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥Ó¥óËÜ¿Í¤Ï¾õ¶·¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾å¤¬¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤¬´ñÀ×Åª¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡PK¤äFK¤«¤éGK¤¬Ä¾ÀÜÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç³èÌö¤·¤¿GK¥í¥¸¥§¥ê¥ª¡¦¥»¥Ë¤ÏÄÌ»»131¥´¡¼¥ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¤ì¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¤ÇPK¡¢FK¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥»¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò½ü¤±¤ÐGK¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡£2023Ç¯£¹·î¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤ÎGK¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥×¥í¥ô¥§¥Ç¥ë¤¬CK¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CL¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤À¡£¤³¤Î»þ¤â¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£µÊ¬¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤ËÆÀÅÀµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥ë¥Ó¥ó¤ä¥×¥í¥ô¥§¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â£±ÅÀ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¡£¤µ¤é¤ËCK¤«FK¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬½Å¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ï¤º¤«¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢GK¤¬¹¶·â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆÀÅÀ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢CK¤äFK¤ÇGK¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤ÏÉáÄÌ¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GK¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÇØ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¥È¥ë¥Ó¥ó¤â199Ñ¤ÎÄ¹¿È¤À¡£GK¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥í¥¹½èÍý¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤äÍî²¼ÅÀ¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È¹ç¤¨¤Ð¡¢¶¥¤ê¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢CK¤äFK¤ÇGK¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¾ï»þGK³èÍÑ¡Û
¡¡¥È¥ë¥Ó¥ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£²Ê¬¤È£¶Ê¬¤Ë¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¡¢¥í¥É¥ê¥´¤¬Âà¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ£¹¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£GK¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎÄ¹¿ÈÁª¼ê¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ø¥È¥ë¥Ó¥ó¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥Ó¥ó¤Î´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶öÁ³¤òÉ¬Á³¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¾ï¤ËGK¤òÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÆÀÅÀ¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢GK¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤é¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ÆµÕ½±¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢GK¤ÎÆÀÅÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢GK¤¬¥´¡¼¥ë¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¤Î¼ºÅÀ¤â¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£GK¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÕ½±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«¿Ø¿¼¤¯¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¬¤é¶õ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼éÈ÷Â¦¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë±ó¤¯¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡³Î¤«¤ËGK¤ÎÆÀÅÀ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó£±¡ó¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢»î¹Ô²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð°Õ³°¤ÈÆÀÅÀ¤ÏÆþ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Á°µ¤Î¤È¤ª¤êGK¤ÏÄ¹¿È¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤òÆÉ¤àÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¶õÃæÀï¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇCB¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËGK¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¼éÈ÷Â¦¤Î¶õÃæÀï¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÏGK¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎCB¤Ë¤ÏÆóÈÖ¼ê¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈGK¤¬Ä¾ÀÜ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÁý¤¹¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡GK¤Ï¥Ï¥¤¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ½èÍý¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¹¤ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤âÎý½¬¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆGK¤ËÂ²¼¤Îµ»½Ñ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1992Ç¯¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥®¡¼¥¿Ë¡¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢GK¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÊáµå¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÇµÞÂ®¤ËÂ²¼¤Îµ»½Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËGK¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¤ÎGK¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤âÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò½Å¤¯¤ß¤Æ¡¢GK¤òÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤è¤êÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡Ú³ÈÄ¥¤¹¤ëGK¤ÎÌò³ä¡Û
¡¡GK¤ÏºÇ¤â¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏGK¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇGK¤Ê¤·¤Ç¤Ï»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡GK¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤ºGK¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¸òÂåÏÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÂå¤¨¤Æ¹µ¤¨¤ÎGK¤¬¸òÂå½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÃ¯¤«¤¬GKÍÑ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆGK¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡GK¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢GK¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ë¡¼¥ë¾å¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëGK¤Ï¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¿Ê²½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡£¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áê¼êFW¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃÆ¤¡¢¤µ¤é¤ËÌ£Êý¤Ø¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£GK¤ÏÀìÌçÎÎ°è¤ò³°¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼²½¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¼«¿Ø¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤òÊÝ¤Ä¤¦¤¨¤Ç¡¢GK¤Ï·èÄêÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä11¿ÍÌÜ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼·óÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬GK¤Î¿Ê²½¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤ä¤¬¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇFW¤Þ¤Ç¼«¿Ø¿¼¤¯°ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢GK¤ÏÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤ÆÌ£ÊýCB¤ò¤è¤êÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏGK¤¬¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£GK¤ÎÌò³ä³ÈÂç¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
