脳損傷後の後遺症『高次脳機能障害』のリハビリは生活の場に戻ってからが本番〜大事なのはリハビリの順番です

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

生活の場に戻って暮らすことがリハビリに

回復経過の前半は、医療機関での治療やリハビリが中心になります。その後は自宅など生活の場に戻り、可能なら職場にも復帰して暮らすなかで、本来の意味のリハビリ、つまりリ（再び）／ハビリテーション（適応すること）は進んでいきます。

■脳損傷後の経過

大きく３つの時期に分けてとらえられます。それぞれの期間の長さは人によって異なりますが、脳損傷の程度が重いほど、急性期や回復期が長くなる傾向があります。

■「回復させよう」とあせらないで

退院時には、高次脳機能障害があるのか、気がかりな様子があってもそれが脳損傷の後遺症の影響によるものなのか、本人はもちろん家族にもわからないことが多いものです。

「回復させる」と結果を求めてあせっても、よいことはありません。残った機能でできる範囲で、「こうすればうまくいく」という方法を探しながら過ごしていく姿勢が大切です。

リハビリテーションは順番が大事

退院時、患者さんの半数近くは記憶障害のある状態で自宅に戻っているという調査報告があります。そのため、記憶力を確かめたり、記憶を補うメモやスケジュール管理の方法を身につけようとしたりする人が多いのですが、あまりうまくいかないことが多いのが実状です。

記憶を始め、認知に関する「高次」な脳機能は、体の機能にかかわる「低次」な脳機能が整ってはじめて発揮されるもの。まずは体の状態を整えていきましょう。高次脳機能を支える土台づくりから、リハビリテーションは始まるのです。

■順番が違うとうまくいかない

精神活動にかかわる高次脳機能の前に、全身状態を整えていく必要があります。

土台をしっかり固めていこう

高次脳機能を支える土台をしっかり固め、体の耐久力を高めることからリハビリテーションは始まります。

脳卒中で倒れた、交通事故で頭部を強打した…その後遺症『高次脳機能障害』とは？