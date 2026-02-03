「短歌にすると、表現が大げさになりがちで恥ずかしい」──短歌初心者のお悩み相談【NHK短歌】

「NHK短歌」テキストより、短歌作りのお悩み相談をご紹介

「NHK短歌」テキストに連載中の「短歌のペイン・クリニック」は、短歌の初心者の方からいただいたお悩み相談に対して、歌人の先生がアドバイスをお届けする人気企画です。



今回はテキスト2026年2月号より、「短歌にすると元のエピソードより過剰な表現になりがちで困っている」という読者の方への、谷川電話先生のアドバイスをご紹介します。

短歌のペイン・クリニック

【今月のお悩み】

短歌にすると元のエピソードより過剰な表現になりがちで困っています。実際はこんなに大げさな言葉になるほど心が動いたわけではないのに、と恥ずかしくなります。

先生より

あなたは表現というものに対して、とても誠実でいらっしゃいます。あなたのその誠実さを、わたしは素晴らしいと思います。あなたがその誠実さをいつまでも失わなければいいなと、心から思います。



でも、あなたはその誠実さを、もう少し柔軟に運用してもいいのかもしれません。あなたは現実に起こった、「少し」心を動かされた出来事を、短歌作品として表現しようと思った。そして、短歌作品としてよりよいものにするために、「大きく」心を動かされたように脚色した。それは現実「そのまま」ではないので、恥ずかしく思えた。



確かに、大袈裟（おおげさ）な表現や、直接的な感情の吐露は、よほどうまく使わないと、かえって作品を大味で、凡庸にする傾向があります。しかしながら、現実の出来事や情景、感情をありのままに表現しなければならない、ということは全然ないのです。むしろ、そのような強い自己規制は、あなたの作品世界を狭く、風通しの悪いものにしてしまうおそれがあります。



現実を「そのまま」作品にすることはとても大切なことであり、短歌創作における有効な方法でもあるのですが、それはあくまで有効な方法のうちのひとつなのであって、「それしかない」ということではないのです。

ここであなたに、「二段階現実法」を伝授したいと思います。唐突にすみません。まずは心を動かされた現実の出来事や情景を短歌作品として書いてみる。満足のいく作品となったかどうかはさておき、そこで創作を終わりにせず、その作品世界を改めてゆっくりと、見知らぬ街にいるかのように好奇心あふれる目で観察しながら、歩いてみるのです。



そうすることで、あなたは特になにも新しい発見をしないかもしれません。それならそれで、作品は完成です。でも、もし、歩いているうちになにか新しい発見や、心の動きがあるようなら、それをベースに作品を書き直してみてください。登場する人や物を変えたっていい。すべては心のままに。どうですか、結構たのしいでしょう？



そうして、あなたの前にはふたつのバージョンの作品があります。どちらを採用したっていいのです。そのどちらも、あなたの心にとっては「現実」なのですから。

